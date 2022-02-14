Визнання Росією "ЛДНР" - відмова від "Мінська": у Зеленського відповіли на проекти звернень до Путіна

Росія офіційно визнає Мінські угоди базовим механізмом вирішення конфлікту на Донбасі - Подоляк / facebook.com/mpodolyak2

Якщо Держдума Росії проголосує за проекти постанов, спрямовані на будь-яке визнання Москвою російських утворень"ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі, ситуація сигналізуватиме про фактичну відмову російської держави від Мінських угод. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

У коментарі Інтерфакс-Україна він нагадав про те, що Росія вже робила дії, які порушують Мінські домовленості. Йдеться про примусову роздачу паспортів, зміцнення рублевої зони у ОРДЛО і фактичну інтеграцію структур "ЛДНР" до російської адміністративної системи.

читайте такожУ Росії мають намір прискорити визнання "ЛДНР": Держдума направить звернення до Путіна і в МЗС"Примусова паспортизація на окупованих територіях, і зміцнення рублевої зони, і фактичне підключення окупаційних структур до адміністративної системи Росії. Все це не просто не передбачено "Мінськом", а суперечить йому", - сказав Подоляк.

При цьому Мінські угоди визнані всіма учасниками перемовного процесу базовим механізмом врегулювання конфлікту, про що неодноразово заявляли і представники офіційної Москви.

"Всі учасники різнобічних перемовних зусиль з питання щодо припинення війни на Донбасі визнають Мінські документи як базовий шлях для досягнення миру. Неодноразово відповідні заяви звучали і з Росії як офіційна позиція цієї держави", - зазначив чиновник.

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Коментуючи появу в російському парламенті проектів постанови про визнання "державності" так званих "ЛДНР" він акцентував увагу на тому, що перший документ може відразу ж зруйнувати Мінський процес, а другий можна розглядати як підготовку плацдарму для таких дій.

"Показовим є сам факт того, що в російському парламенті з'явилися два проекти якихось рішень щодо питання про так звані "ДНР" та "ЛНР". Один проект рішення здатен миттєво зруйнувати Мінський процес, інший проект рішення можна оцінити як підготовку ґрунту для руйнування", - запевнив Подоляк.читайте такожНемає жодних "ЛДНР", а окуповані ОРДЛО - територія України: у Раді готують документ щодо Донбасу

Також він додав, що подібна ситуація може вказувати на будь-які розбіжності у внутрішньополітичних процесах РФ. Однак де-факто такі кроки означають вихід Росії з Мінських угод.

"Можливо, це свідчить про розбалансування внутрішніх політичних процесів у Росії. Можливо, причина ще в чомусь. Але фактичне ставлення російської сторони до Мінських документів, яке проявляється в таких проектах, дозволяє робити відповідні висновки", - підкреслив Михайло Подоляк.

Плани у Росії про визнання "ЛДНР"

У Держдумі РФ з ініціативи фракції Комуністичної партії 19 січня з'явився проект звернення до президента Володимира Путіна про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих Росією окремих районах Донецької та Луганської областей.

У документі зазначено, що депутати просять Путіна визнати "утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав.

При цьому парламентарії закликали главу РФ провести перемовини з керівниками "ЛДНР" з метою створення правових основ для подальшої співпраці.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками перемовин з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявляв, що Москва поки що не визнаватиме "ЛДНР". Причиною тому він назвав, мовляв, їх відмову від результатів "референдумів про незалежність" у 2014 році в обмін на підписання "Мінська".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив про те, що визнання Росією "ЛДНР" стане виходом Москви з Мінських угод. При цьому, як вважає дипломат, реальних планів визнати окупаційні адміністрації в Росії немає - це гра, спрямована на дестабілізацію ситуації.

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