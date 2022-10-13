Путін вже втратив владу, за Кремль б'ються групи Патрушева і Пригожина-Кадирова - експерт

Путін може залишитися в Кремлі номінальною політичною фігурою – експерт / ua.depositphotos.com

Глава країни-агресорки РФ Володимир Путін може залишатися номінальною політичною фігурою, оскільки він вже втратив владу. Наразі йде боротьба за управління державою між групою секретаря Радбезу Миколою Патрушевим і ФСБ з групою Євгена Пригожина (ПВК Вагнер), Рамзана Кадирова (глава Чечні), нациста Дугіна, командувача "СВО" Суровікіна і ГРУ ГШ РФ. Перші прагнуть до налагодження зв'язків із Заходом, другі – до ізоляції російської держави. Про це заявив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що за масованими ракетними ударами по Україні може стояти саме група Пригожина і Кадирова. Путін втратив владу, йде конкуренція між двома угрупованнями.

"Я вважаю, що зараз в Росії відбувається якщо не повільний переворот в державі, то точне йде дуже запекла боротьба між двома основними групами, які хочуть отримати абсолютну владу у Кремлі. При чому що Путін може залишатися номінальною фігурою. Насправді, Путін уже втратив владу. Зараз він повністю залежить від тих груп впливу, які можуть на певний час забезпечити його стабільне політичне чи фізичне життя. У цьому плані йде конкуренція між двома групами", - вважає Самусь.

За його словами, друга група – Пригожина і Кадирова – яка виступає за ізоляцію Росії, намагається відтіснити першу – Патрушева і ФСБ, які пропонують налагодити зв'язок із Заходом.

"Умовно я їх розділяю так: це Патрушев - це ФСБ і всі, хто довкола нього збираються. Вона хоче налагодити дипломатичні відносини із Заходом та розвивати бізнес з Європою. А є друга група - це Пригожин, Кадиров, Дугін та Суровікін і ГРУ ГШ РФ. Ця група є уже поборником іншого шляху - ізоляція РФ. Ось ця група зараз намагається відтіснити оту першу групу Патрушева, яка вже давно намагається вибудувати свої підходити до Путіна і якось провести трансфер влади", - підкреслив Михайло Самусь.

Відсторонення Путіна від влади

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Росія після того як Володимир Путін буде відсторонений від влади, припинить своє існування. Згідно з його прогнозом, на РФ за 5 років чекає розпад держави і парад суверенітетів.

Російський політолог Андрій Піонтоковський припускає, що у Кремлі вже готуються до припинення правління Путіна. На його думку, Москва може оголосити про хворобу Путіна і тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада тоді опиниться в руках у Радбезу РФ.

Як стверджує Піонтковський, Путіна може усунути від влади Юрій Ковальчук - найближчий соратник керівника Кремля. Ймовірно, такий план вже розроблено.

Ковальчук міг зрозуміти, що війна програна, і тепер намагатиметься утримати владу і власність.

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