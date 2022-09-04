Фейгін відповів, коли Путін втратить владу/ Reuters, УНІАН

Кінець путінському режиму в Росії настане тоді, коли російське військо зазнає повної поразки в Україні й змушене буде залишити всі українські території, зокрема і Крим та Донбас.

Для російського диктатора Володимира Путіна поразка на полі бою конвертується у політичну поразку, і втриматися у президентському кріслі йому вже не вдасться. Про це розповів ексдепутат Держдуми, юрист і правозахисник Марк Фейгін, пише "Обозреватель".

Він зазначив, що програш у війні проти України запустить всередині Росії і за її межами численні процеси. Одним із таких процесів, який буде наслідком війни, стане руйнування влади в РФ.

Путіна найімовірніше скинуть з "трону". Проте зміну влади в РФ вершитиме не народ, а ті сили, які вже перебувають у кремлівських кабінетах.

Фейгін зазначив, що процеси, які запустяться в РФ у разі поразки у війні, однозначно матимуть революційний характер.

"Причому не обов'язково це буде революційний реванш ліберального спрямування. Але влада навряд чи втримається, якщо станеться така масштабна військова, геополітична поразка. Безумовно, владі Путіна настане кінець", – вважає він.

Коли Путін втратить владу в РФ

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що повернення Україною Криму військовим шляхом стане спусковим гачком для зміни політичних розкладів у Кремлі. Битва за трон може бути дуже жорсткою. Претендентів на пост президента РФ дуже багато, оптимальним варіантом для Кремля бачиться син секретаря російського Радбезу Дмитро Патрушев. Однак його кандидатура навряд чи влаштує інші кремлівські клани.

Також звучала інша думка – що російський диктатор може найближчим часом відійти від справ за власним бажанням або через тиск російських еліт. За словами керівника відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень, аналітика Олексія Їжака, Путін може сам підготувати свого наступника. Але його кандидатуру він узгоджуватиме з російською елітою.

У той же час російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що після поразки РФ у війні проти України Путіна будуть намагатися вбити, і не можна виключати, що це вийде зробити. "Мирну" старість йому може забезпечити Китай.

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