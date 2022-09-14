Змусять віддати владу: у РФ назвали кандидата на місце Путіна

Володимир Путін і Михайло Мішустін / Фото kremlin.ru

Президент РФ Володимир Путін може позбутися своєї посади після провалів у війні проти України.

Серед кремлівської верхівки вже обговорюють ім'я ймовірного наступника. Про це російський правозахисник Марк Фейгін розповів в ефірі Грошей.

Він підкреслив, що на місце Путіна розглядають кандидатуру нинішнього прем'єра РФ Михайла Мішустіна.

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"Безумовно, це Патрушев, це ФСБ, частина генералітету. Це в основному представники силових відомств. Ті, хто приймає головні рішення. Вони будуть переконувати Путіна, що так буде краще", - пояснив співрозмовник.

Він переконаний в тому, що кремлівська верхівка переконуватиме Путіна піти з посади, щоб зняти частину санкцій проти Росії, уникнути ганебної поразки.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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