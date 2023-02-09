Маск вирішив обрубати інтернет Starlink для управління дронами ЗСУ

У SpaceX заявили, що не хочуть, щоб супутниковий інтернет Starlink використовували в наступальних цілях.

Ілон Маск вирішив обрубати Інтернет для дронів ЗСУ / Instagram Mask

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска вжила заходів для того, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет Starlink для управління безпілотниками у війні з російськими окупантами. У компанії заявили, що використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом.

Гвінн Шотвелл, президент і головний операційний директор SpaceX, заявила під час конференції у Вашингтоні, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, що постраждали від російського вторгнення, пише Reuters.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях", - сказала вона.

За її словами, супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX "ніколи не призначався для використання в якості зброї".

"Однак українці використовували його ненавмисно та не в рамках якоїсь угоди",—сказала Шотвелл.

Він додала, що є речі, які компанія може зробити, щоб обмежити здатність ЗСУ використовувати Starlink з безпілотниками.

"Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо", – сказала Шотвелл, при цьому відмовившись уточнити, які саме заходи прийняла SpaceX.

Скандал з Ілоном Маском і відключенням Starlink в Україні

Уряди таких країн, як США та Франція, оплатили поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX в приватному порядку.

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

За даними видання CNN, в Україні наприкінці жовтня було відключено 1300 військових супутникових терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням.

24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск відмовився від своїх слів і заявив, що SpaceX не відключила б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

Співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.

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