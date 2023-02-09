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Зеленський прибув до Брюсселю на перемовини з лідерами ЄС

9 лютого 2023, 11:12
Президент України Володимир Зеленський виступить з промовою в Європейському парламенті і візьме участь у саміті країн-учасниць Європейського Союзу.
Зеленський, фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн вітає Зеленського в Брюсселі / twitter.com/vonderleyen

Президент Володимир Зеленський у четвер, 9 вересня, прибув до Брюсселя. Глава держави проведе низку зустрічей з лідерами Європейського Союзу. Він виступить у Європарламенті та візьме участь у саміті країн-учасниць Євросоюзу.

Як повідомляє BFMTV, український гарант вже прибув до столиці Бельгії. Він прилетів разом з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Президент України прибув до Брюсселя з Еммануелем Макроном на президентському літаку", - зазначили журналісти.

Виступ Зеленського анонсувала очільниця Європарламенту Роберта Маццола.

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський буде сьогодні вранці в Європарламенті", - повідомила вона в Twitter.

Гаранта зустріла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимир Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми будемо підтримувати Україну на кожному кроці на шляху до нашого Союзу", - написала фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн зустріла Зеленського в Брюсселі / https://twitter.com/vonderleyen

Ймовірна програма виступу Зеленського

Як повідомляє Euractiv, президент Зеленський проведе в Брюсселі низку робочих зустрічей. Ймовірно, глава держави закличе лідерів ЄС посилити військову допомогу Україні та запровадити нові санкції щодо агресора Росії

Зазначається, що Зеленський виступить перед Європейським парламентом. Далі він попрямує на саміт ЄС.

Головна тема заяви - зброя. Президент вимагатиме від лідерів Євросоюзу збільшення і прискорення постачань озброєнь.

"Нам дуже потрібна зараз, як і вчора, далекобійна артилерія, всі види артилерійських боєприпасів", - розповів Зеленський журналістам.

За даними ЗМІ, також президент виступить із закликом прискорити постачання Україні танків. Деякі країни вже ухвалили рішення з цього питання.

Крім того, окремо будуть обговорюватися питання винищувачів і далекобійних ракет. На даний момент чіткої позиції колективного Заходу (США і Європи) щодо цього ще не сформовано.

Також у Брюсселі обговорюватимуться санкції проти Росії. Зеленський, ймовірно, попросить запустити обмеження щодо російської атомної енергетики. Зокрема - підприємства Росатом.

Крім того, президент Зеленський вже прибув до Європарламенту.

Зеленський прибув до Брюсселю на перемовини з лідерами ЄС
Зеленський в Європарламенті / Скріншот YouTube

Візити Зеленського до Великої Британії та Франції

Президент Володимир Зеленський 8 лютого відвідав Велику Британію. Там він провів зустріч з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. За підсумками перемовин Зеленський повідомив, що Лондон поставить Києву далекобійну зброю і навчатиме українських пілотів літати на військових літаках НАТО.

Прем'єр-міністр Британії Сунак підкреслив, що Британія прискорить постачання озброєння Україні, а питання винищувачів обговорюється. Також він додав, що танки Challenger 2 приїдуть до України в березні.

Пізніше Зеленський відправився в Париж, де провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем. За даними німецької преси, він переконував лідерів двох країн надати Києву далекобійну зброю і винищувачі. За словами Зеленського, у Парижа і Берліна є можливості для зміни "правил гри" на війні Росії проти України.

Загроза наступу Росії:

Євросоюз Володимир Зеленський Європарламент
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