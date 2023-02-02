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США не блокуватимуть передачу F-16 Україні союзниками - CNN

2 лютого 2023, 07:58
Пентагон також не виключає відправку винищувачів Україні. Однак американські чиновники розглядають це як довгострокову перспективу.
винищувач F-16
Пентагон також не виключає відправку винищувачів F-16 Україні / Фото Вікіпедія

США не блокуватимуть передачу іншими країнами американських винищувачів F-16 Україні, якщо вони ухвалять таке рішення. При цьому у Вашингтоні вважають, що для США відправка своїх власних літаків буде дорогим і складним заходом, який, на думку американських офіційних осіб, не вартий того в короткостроковій перспективі в порівнянні з нагальнішими потребами України в артилерії, ракетах і системах ППО.

"США не говорили союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни відправляли свої F-16 в Україну", - пише CNN, посилаючись на власні джерела.

При цьому сам Пентагон також не виключає відправку винищувачів Україні. Однак американські чиновники розглядають це як довгострокову перспективу, яка, ймовірно, буде вимірюватися роками, а не місяцями.

Наразі у військовій допомозі Україні визначено інші пріоритети.

"Ми надаємо їм те, з чим, на нашу думку, вони здатні працювати, обслуговувати і підтримувати", – сказала заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Джерела CNN кажуть, що позиція Штатів з приводу F-16 для України змінилася. Якщо раніше в США вважали, що передача ЗСУ цих винищувачів спровокує Росію на ескалацію, то тепер труднощі з постачанням літаків в основному логістичні. Там також кажуть, що F-16 - це дуже складна система.

"Чиновники США і країн - союзників кажуть, що літаки будуть непрактичними, тому що вони вимагають серйозної підготовки і тому, що у Росії є великі зенітні системи, які можуть легко їх збити", - йдеться у повідомленні.

Літаки F-16 для України

20 січня стало відомо, що Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд.

21 січня посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що в США очікується широка підтримка ініціативи союзників щодо передачі Україні винищувачів F-16.

25 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував початок роботи з отримання Україною американських винищувачів F-16.

30 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 лише в координації з НАТО.

Пізніше 30 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ.

1 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова до обговорення питання передачі Україні винищувачів F-16. Подібна військова допомога Києву не перебуває під забороною. При цьому поки що Київ не звертався до Парижа з офіційним запитом про постачання бойових літаків.

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