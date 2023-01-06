Війна в Україні досягла критичної точки - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії.

Джо Байден заявив, що Україна потребує максимальної допомоги / Фото ОП

Війна Росії проти України досягла критичної точки, Київ потребує максимальної допомоги. Про це заявив президент США Джо Байден.

Слова глави Білого дому процитувала в Twitter журналістка Дженіфер Якобс.

"Зараз війна в Україні перебуває в критичній точці. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", – заявив Байден на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, країна-агресорка продовжує чинити варварські дії.

"Росія не намагається гальмувати. Дії, які вони чинять, такі ж варварські, як і рік тому", – додав президент США.

Заява Путіна про припинення вогню

5 січня президент країни-агресорки Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі та підібратися ближче до позицій ЗСУ.

Президент США Джо Байден скептично ставиться до рішення Росії запровадити "різдвяне перемир'я".

"Я неохоче реагую на все, що говорить Путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го та на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень", - підкреслив президент США.

У Міністерстві оборони України відреагували на заяву глави Кремля про "припинення вогню" на Різдво. Як написали в Twitter Міноборони, російський диктатор Володимир Путін пізно згадав про Бога, а його пропозиція встановити "тимчасове перемир'я" після 10 місяців війни виглядає недоречною.

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вирішив не виконувати "наказ" "директора РФ" Володимира Путіна про "припинення вогню" на війні в Україні.

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