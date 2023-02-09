Наступ РФ і танки для України: ФРН натиснула на союзників через ситуацію з Leopard 2 - Bloomberg

Крім Німеччини, тільки Португалія висловила конкретну готовність відправити найсучасніші танки Leopard 2, інші країни наразі не взяли на себе зобов'язань.

Німеччина закликала країни-союзники взяти на себе чіткі зобов'язання щодо постачань Leopard 2 Україні - ЗМІ / Колаж bundeswehr.de, Pixabay

Німеччина натиснула на країни-союзники через відсутність конкретики щодо постачань Україні Leopard 2. Потрібно підготувати два батальйони з 62 бойових машин, адже незабаром очікується ескалація бойових дій з боку Росії. Конкретну готовність відправити найсучасніші танки висловила тільки Португалія. Данія, Норвегія, Фінляндія і Нідерланди поки що не взяли на себе чітких зобов'язань. Польщі потрібні запчастини з Німеччини.

Як повідомляє Bloomberg, Німеччина стурбована тим, що країни Європи можуть вчасно не забезпечити Україну потрібною кількістю танків Leopard 2.

За даними видання, Берлін піднімає це питання через необхідність створення двох батальйонів з 62 танків в очікуванні нового наступу російських військ на Україну.

"Німеччина хоче, щоб європейські союзники, які мають Leopard 2 в своїх військових запасах, представили конкретні і детальні зобов'язання до кінця цього тижня", - наголошується в матеріалі.

Згідно з відомостями журналістів, оформлення конкретних зобов'язань дозволить представникам країн підвести певні підсумки допомоги на зустрічі Рамштайн-9 14 лютого і обговорити подальші плани.

Як стверджує одне з німецьких джерел, крім Німеччини, тільки Португалія чітко зважилася на постачання найсучасніших танків Leopard 2 Україні, але і Лісабон не надав інформації щодо конкретної кількості бойових машин, які готові передати Києву.

"Наразі перемовини з союзниками щодо об'єднання постачання танків, схоже, мало що дали. Крім Німеччини, тільки Португалія зробила конкретну пропозицію послати найсучасніші танки, але залишила відкритою їх кількість", - зазначено в статті.

Відомо, що Данія, Норвегія, Фінляндія і Нідерланди запропонували відправити Україні танки, проте оформлених зобов'язань немає. Польща заявила про готовність передати 14 одиниць Leopard 2, але Варшаві потрібні німецькі запчастини, які в Німеччині вже не виробляють.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що танкова коаліція Заходу наразі не досягла цілей, і висловив надію на підключення до ініціативи щодо Leopard 2 й інших країн, у яких є такі танки.

Крім того, журналісти нагадали, що Берлін, крім сучасних Leopard 2, також дав зелене світло на постачання Україні танків Leopard 1 в кількості 178 одиниць старшого покоління (їх виробляли тільки в 1960-х роках). У найближчі місяці Київ отримає не менше 100 танків.

За словами німецького джерела, танки Leopard 1 стануть доповненням до Leopard 2 і джерелом запчастин. Саме "другі" Leopard здатні змінити правила гри на користь України.

"Я думаю, що ми могли б поставити, принаймні, один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо, трьох місяців, а потім ми повинні діяти якомога швидше", - уточнив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Танки Leopard для України

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта раніше заявив, що Лісабон передасть Україні німецькі танки Leopard 2. Однак для початку їх треба відремонтувати. На той момент кількість бойових машин, які готова передати країна, він не уточнив.

Уряд Німеччини 7 лютого ухвалив рішення про передачу Україні 178 танків Leopard 1. За інформацією Der Spiegel, першу партію Київ має отримати влітку, другу передадуть у 2024 році. Танки будуть передаватися групою європейських держав.

Представник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт уточнив, що Україні мають передати танки Leopard 1,2 навесні. Як очікується, наприкінці березня-початку квітня Києву передадуть перші системи.

Дивіться відео Главред - Андрусів заявив, що наступ Росії на Україну вже почався

Наступ Росії: