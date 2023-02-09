glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Наступ РФ і танки для України: ФРН натиснула на союзників через ситуацію з Leopard 2 - Bloomberg

9 лютого 2023, 10:10
Крім Німеччини, тільки Португалія висловила конкретну готовність відправити найсучасніші танки Leopard 2, інші країни наразі не взяли на себе зобов'язань.
Німеччина, леопард 2
Німеччина закликала країни-союзники взяти на себе чіткі зобов'язання щодо постачань Leopard 2 Україні - ЗМІ / Колаж bundeswehr.de, Pixabay

Німеччина натиснула на країни-союзники через відсутність конкретики щодо постачань Україні Leopard 2. Потрібно підготувати два батальйони з 62 бойових машин, адже незабаром очікується ескалація бойових дій з боку Росії. Конкретну готовність відправити найсучасніші танки висловила тільки Португалія. Данія, Норвегія, Фінляндія і Нідерланди поки що не взяли на себе чітких зобов'язань. Польщі потрібні запчастини з Німеччини.

Як повідомляє Bloomberg, Німеччина стурбована тим, що країни Європи можуть вчасно не забезпечити Україну потрібною кількістю танків Leopard 2.

За даними видання, Берлін піднімає це питання через необхідність створення двох батальйонів з 62 танків в очікуванні нового наступу російських військ на Україну.

"Німеччина хоче, щоб європейські союзники, які мають Leopard 2 в своїх військових запасах, представили конкретні і детальні зобов'язання до кінця цього тижня", - наголошується в матеріалі.

Згідно з відомостями журналістів, оформлення конкретних зобов'язань дозволить представникам країн підвести певні підсумки допомоги на зустрічі Рамштайн-9 14 лютого і обговорити подальші плани.

Як стверджує одне з німецьких джерел, крім Німеччини, тільки Португалія чітко зважилася на постачання найсучасніших танків Leopard 2 Україні, але і Лісабон не надав інформації щодо конкретної кількості бойових машин, які готові передати Києву.

"Наразі перемовини з союзниками щодо об'єднання постачання танків, схоже, мало що дали. Крім Німеччини, тільки Португалія зробила конкретну пропозицію послати найсучасніші танки, але залишила відкритою їх кількість", - зазначено в статті.

Відомо, що Данія, Норвегія, Фінляндія і Нідерланди запропонували відправити Україні танки, проте оформлених зобов'язань немає. Польща заявила про готовність передати 14 одиниць Leopard 2, але Варшаві потрібні німецькі запчастини, які в Німеччині вже не виробляють.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що танкова коаліція Заходу наразі не досягла цілей, і висловив надію на підключення до ініціативи щодо Leopard 2 й інших країн, у яких є такі танки.

Крім того, журналісти нагадали, що Берлін, крім сучасних Leopard 2, також дав зелене світло на постачання Україні танків Leopard 1 в кількості 178 одиниць старшого покоління (їх виробляли тільки в 1960-х роках). У найближчі місяці Київ отримає не менше 100 танків.

За словами німецького джерела, танки Leopard 1 стануть доповненням до Leopard 2 і джерелом запчастин. Саме "другі" Leopard здатні змінити правила гри на користь України.

"Я думаю, що ми могли б поставити, принаймні, один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо, трьох місяців, а потім ми повинні діяти якомога швидше", - уточнив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Танки Leopard для України

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта раніше заявив, що Лісабон передасть Україні німецькі танки Leopard 2. Однак для початку їх треба відремонтувати. На той момент кількість бойових машин, які готова передати країна, він не уточнив.

Уряд Німеччини 7 лютого ухвалив рішення про передачу Україні 178 танків Leopard 1. За інформацією Der Spiegel, першу партію Київ має отримати влітку, другу передадуть у 2024 році. Танки будуть передаватися групою європейських держав.

Представник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт уточнив, що Україні мають передати танки Leopard 1,2 навесні. Як очікується, наприкінці березня-початку квітня Києву передадуть перші системи.

Дивіться відео Главред - Андрусів заявив, що наступ Росії на Україну вже почався

Наступ Росії:

новини Німеччини війна Росії та України Танк Leopard 2 танк Leopard 1
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

"Загроза дуже велика": глава Європарламенту закликала дати Україні винищувачі і далекобійні ракети

13:00

Гороскоп на завтра 10 лютого 2023: Ракам - енергійність, Рибам - розчарування

12:54

Чари не допомогло: як зараз виглядає головна героїня серіалу "Сабріна - юна відьма"

12:50

Польща не стане першою з країн НАТО передавати Україні винищувачі

12:38

"Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає": Зеленський виступив у Європарламенті

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:31

"Путін вже втратив Україну": Байден заявив про безстрокову допомогу Києву під час вторгнення РФВідео

12:22

"Буду співати частівки в образі Бджілки": зірка "Кривого дзеркала" зібрався на Донбас допомагати окупантам

11:19

Раптово отримають ніж у спину: на які знаки зодіаку у 2023 році чекає парад заздрощів та лицемірстваВідео

11:12

Зеленський прибув до Брюсселю на перемовини з лідерами ЄСВідео

Реклама
11:03

Пригожин заявив про зупинку вербування ув'язнених в ПВК "Вагнер"Відео

11:00

Як у 40 виглядати на 25: прості фокуси в макіяжі, які зроблять із вас цукерочкуВідео

10:54

Війська РФ здатні висадити десант на півночі або півдні: в ГУР заявили, що ЗСУ завдадуть контрударуВідео

10:40

Маск вирішив обрубати інтернет Starlink для управління дронами ЗСУВідео

10:30

Експерт спрогнозував, як сильно вороги зможуть просунутися на Донбасі

10:10

Наступ РФ і танки для України: ФРН натиснула на союзників через ситуацію з Leopard 2 - BloombergВідео

09:57

Зеків Пригожина забирає Міноборони Росії: що це означає для насПогляд

09:47

Кіт, який вижив: як живе пухнастик з Бахмута, якого привіз військовий у потязі Краматорськ-КиївВідео

09:41

"У нього травма "Титаніка": колега Ді Капріо пояснила, чому він зустрічається тільки з юними дівчатами

09:04

Виплати пів року: експерт пояснив, хто з переселенців може отримати гроші вдруге

09:00

Наступ РФ вже почався, Україні важливо протриматися до квітня - Віктор АндрусівВідео

Реклама
08:57

У Польщі загинули двоє українців, ще дві біженки отримали поранення

08:43

"Термін - це тижні": Україна отримає рішення щодо винищувачів та іншої бойової авіації - ПодолякВідео

08:43

Крах "победобесия": путінська держава не переживе поразкиПогляд

08:24

"Росія не повинна виграти цю війну": про що говорили Зеленський, Макрон і Шольц на зустрічі в Парижі

08:15

Що замінює вершкове масло: як врятувати випічку, якщо вдома не виявилося вершкового масла

07:50

Класичний рецепт какао з молоком: не тільки зігрітися, а й згадати дитинствоВідео

07:49

Україні дадуть далекобійну зброю та багато бронетехніки - Зеленський про візит до БританіїВідео

07:39

Наступ РФ на Луганщині почався, ЗСУ можуть його використати для контратаки - ISW

07:05

Щоб "обличчя кухні" сяяло чистотою: 5 простих способів, як відмити скло в духовці

06:49

Тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів: РФ підготувала купу техніки для нового наступу - ЗМІВідео

06:20

Повістку треба брати, до військкомату треба йтиПогляд

05:50

"Навесні буде буря": астролог попередила про масову трясучку і серйозні зміни для кожногоВідео

05:30

Кого не можуть призвати на службу під час мобілізації і як оформлюють бронь

03:20

Фантастика за 10 хвилин: божевільна шаурма з неможливо смачною начинкою - рецептВідео

03:10

Навіщо сипати сіль у взуття: надзвичайно дієва порада, яка багатьох здивує

02:48

Гороскоп на сьогодні 9 лютого 2023: Рибам - лінь, Водоліям - кардинальні зміниВідео

02:32

"Навіщо в такому вигляді викладати себе на публіку?": Волочкова зганьбилася на людяхВідео

02:02

"Як модель з 90-их": Даша Квіткова вбила наповал ідеальними формами в червоному "бікіні помсти"Відео

01:31

Ризик землетрусу в Україні: сейсмолог розповів, яким регіонам загрожує небезпекаВідео

00:51

Навіщо 9 лютого в будинку потрібно запалити свічки і розвести вогонь: прикмети і що не можна робитиВідео

Реклама
00:31

Засяє, як нова монета: 5 несподівано простих способів ліквідації жиру і нагару зі сковороди

00:24

Кремль готовий здавати захоплені українські території заради переговорів з Банковою - генералВідео

00:10

Гороскоп на тиждень 13-19 лютого 2023: Рибам - творчість і медитації, а Близнюкам - нове життя

08 лютого, середа
23:31

Зеленський прилетів до Парижа і зустрівся з Шольцем і Макроном: всі подробиціВідео

23:20

Як принцеса: новий образ Кіркорова розсмішив схожістю з ПугачовоюВідео

23:18

"Ми повинні триматися": Зеленський назвав ключову мету героїчної оборони БахмутаВідео

23:09

Тодоренко розпустила соплі через фігуриста-путініста КостомароваВідео

22:48

"Пригожин уже смертник": правозахисниця заявила, що "кухар Путіна" стрімко втрачає авторитетВідео

22:43

"Гаряча": 13-річна дочка Брежнєвої здивувала дорослим фотоВідео

22:42

Все палає: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти