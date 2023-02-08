"Ми будемо стояти стільки, скільки потрібно": Байден заявив про підтримку України перед Конгресом США

За словами президента Америки, вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

Джо Байден виступив перед Конгресом США / Фото ОП

Глава Білого дому Джо Байден заявив, що США продовжать підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Про це він заявив під час звернення до Конгресу 8 лютого, йдеться на сайті Білого дому.

Байден зазначив, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

"Чи збережемо наші основні базові принципи? Ми будемо боротися з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати мир, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми це зробимо. І ми це зробили", - заявив Байден.

Він зазначив, що США зробили "те, що вміють найкраще" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні та продовжують підтримувати наш народ. При цьому президент США запевнив, що демократи будуть єдиними з республіканцями в цьому питанні.

"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Байден.

Дивіться виступ Байдена перед Конгресом 2023:

Як повідомляв Главред, раніше на засіданні Кабінету міністрів Джо Байден заявив, що війна Росії проти України досягла критичної точки, Київ потребує максимальної допомоги.

При цьому Байден вважає, що бойові літаки F-16 слід залишити в США та не відправляти Україні. Такий вид військової допомоги істотно відрізняється від тієї, яку надає Вашингтон, заявив американський президент.

Тим часом журналісти CNN опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Сполучені Штати не збираються блокувати можливі рішення країн-союзників, спрямовані на поставки Україні винищувачів F-16. Однак сам Вашингтон поки не готовий передавати свою бойову авіацію Києву.

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