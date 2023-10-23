Була зупинка серця: у Мережі дізналися про серйозний напад у Путіна

Лікарі російського диктатора кажуть, що Путіну почувається дуже погано та до кінця осені навряд чи проживе.

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У Путіна нібито була зупинка серця, але його вдалося реанімувати / Колаж: Главред, фото: скриншот

У Володимира Путіна увечері 22 жовтня стався серйозний напад – кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.

"Вчора близько 21:05 за московським часом співробітники служби безпеки президента Росії Володимира Путіна, які перебувають на чергуванні в резиденції, почули шум та звуки падіння, що лунали зі спальні президента. Двоє співробітників служби безпеки негайно пішли до спальні президента і побачили Путіна, що лежить на підлозі біля ліжка, й перевернутий столик з їжею та напоями. Мабуть, під час падіння президент зачепив і обрушив на підлогу стіл та посуд. Путін судомно згинався, лежачи на підлозі й закотивши очі", - йдеться у повідомленні.

До Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

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"Допомога була надана вчасно, серце запустили і Путін прийшов до тями. Президента перемістили до спеціально обладнаної кімнати у його резиденції, де вже було встановлено необхідне медичне обладнання для реанімації, практично це палата інтенсивної терапії, обладнана новітньою технікою. Стан президента вдалося стабілізувати, він перебуває під наглядом медиків", - пише генерал СВР.

На каналі зазначають, що стан здоров'я Путіна на тлі онкології та інших захворювань погіршився.

"Лікарі вже попереджали, що Путін почувається дуже погано та до кінця осені навряд чи проживе. Останнім часом усі офіційні зустрічі та заходи проводить двійник президента. Після звістки про вечірній інцидент, кілька близьких до Путіна людей зв'язалися один з одним у телефонному режимі та домовилися в понеділок провести консультації щодо можливих дій, якщо президент помре найближчими днями", - резюмували на каналі.

Довідка. За неперевіреною інформацією, Telegram-канал Генерал СВР веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, ім'я якого не розкривають.

За деякими даними, до каналу має відношення російський політолог Валерій Соловей. У зв'язку із цим у нього проводили обшуки. РосЗМІ писали, що Соловей проводив прямі ефіри з таким собі Віктором Михайловичем, якого той називав адміністратором каналу та колишнім генералом СЗР.

Що відомо про хворобу Путіна

У Путіна знайшли ознаки смертельної хвороби. У Володимира Путіна спостерігається симптоматика, схожа на ту, що проявляється у людей із небезпечними діагнозами.

За даними Генерала СЗР, у червні лікарі повідомили президенту країни-агресора РФ, що у нього в головному мозку були виявлені метастази.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти.

Водночас начальник ГУР додав, що Путін має кілька двійників.

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