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"У Росії помер Путін": у Мережі поширюють чергову версію смерті президента РФ

Юлія Куришко
27 жовтня 2023, 08:06оновлено 27 жовтня, 09:50
Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця і в Росії "починається переворот".
'У Росії помер Путін': у Мережі поширюють чергову версію смерті президента РФ
У мережі повідомляють про смерть Путіна / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео

Вчора, 26 жовтня, у російських Telegram-каналах поширюють інформацію про смерть російського диктатора Путіна. Цього разу він нібито "помер" внаслідок зупинки серця і в Росії "починається переворот".

Першим про це повідомив Telegram-канал "Генерал СВР", який завжди повідомляє про таємні наради Путіна з його найближчим оточенням. Також він написав, що диктатор нібито помер у резиденції на Валдаї.

"О 20.42 за московським часом лікарі припинили реанімацію та констатували смерть. Наразі лікарів заблоковано в кімнаті з трупом Путіна, їх утримують співробітники служби безпеки президента за особистим розпорядженням Дмитра Кочнева, який перебуває на зв'язку та отримує інструкції від секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева. Охорону двійника президента посилено", - йдеться в публікації.

відео дня
'У Росії помер Путін': у Мережі поширюють чергову версію смерті президента РФ
У Мережі повідомили про смерть президента Росії / скріншот: Telegram

Деталі "смерті" президента Росії

"Генерал СВР" повідомив детальнішу інформацію про нібито смерть Путіна. Він написав, що учора в другій половині дня стан здоров'я президента Росії почав різко погіршуватися.

"Близько 20.00 за московським часом чергові медики викликали додаткову бригаду лікарів, які після прибуття вже через п'ятнадцять хвилин приступили до реанімації президента, на той час стан Путіна був критичним", - написав він у Telegram.

'У Росії помер Путін': у Мережі поширюють чергову версію смерті президента РФ
Деталі "смерті" Путіна / скріншот: t.me/generalsvr

Варто додати, що Telegram-канал "Генерал СВР" веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, ім'я якого не розкривають. За деякими даними, до каналу стосується російський політолог Валерій Соловей. У зв'язку з цим він проводив обшуки. РосЗМІ писали, що Соловей проводив прямі ефіри з якимось Віктором Михайловичем, якого той називав адміністратором каналу та колишнім генералом СЗР.

Хворий Путін: що відомо

Нагадаємо, що 22 жовтня у Мережі з'явилась інформація про серйозний напад у Путіна. Лікарі російського диктатора кажуть, що Путіну почувається дуже погано та до кінця осені навряд чи проживе. У президента РФ нібито була зупинка серця.

У Мережі розкрили нові подробиці діагнозу російського диктатора. Йдеться, що лікарі знали про метастази в головному мозку у президента вже деякий час, але не поспішали ставити його до відома.

У Путіна знайшли ознаки смертельної хвороби. Президент РФ продовжує лікуватися від онкологічного захворювання. Разом з тим згідно з іншими джерелами, він страждає на хворобу Паркінсона.

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Володимир Путін
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