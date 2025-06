Путін зможе воювати довше: чому РФ виграє через конфлікт Ізраїлю та Ірану

Головні висновки ISW:

Загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем і підвищення напруги на Близькому Сході потенційно можуть зіграти на руку Росії у її війні проти України. На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), нова хвиля ескалації призвела до зростання цін на нафту, що може зміцнити російські економічні позиції.

А це вже, своєю чергою, дозволить Москві ефективніше фінансувати військові операції.

У звіті зазначено, що після ізраїльських авіаударів по Ірану 13 червня ф’ючерсні ціни на нафту марки Brent зросли більш ніж на 5%, до $74,47 за барель. У 2024 році частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті РФ становила приблизно 30%.

Раніше аналітики неодноразово підкреслювали, що посилення санкційного тиску створює серйозні виклики для здатності Росії підтримувати масштабну війну проти України. Президент РФ Володимир Путін не приховував занепокоєння щодо падіння цін на нафту, оскільки це може призвести до нестабільності всередині країни.

Як писав Главред, вночі, 13 червня, військові Ізраїлю завдали серії ударів по об'єктах на території Ірану. Під атаку потрапив не тільки Тегеран, а й міста Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де, за наявною інформацією, розташовані об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

Згодом в CNN відповіли, чи пошкодили ізраїльські удари ядерні об’єкти Ірану. Гендиректор МАГАТЕ контактував з іранськими офіційними особами з цього питання та прокоментував ситуацію

Хоча наразі немає жодних підтверджених даних про те, що Тегеран вже володіє ядерною зброєю, ШІ дав тривожну відповідь, чи завдасть Іран ядерного удару по Ізраїлю.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.