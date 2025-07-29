Напруга зростає: Сирський розкрив, що задумав противник на Запорізькому напрямку

Головнокомандувач контролює ситуацію та вживає заходів для зміцнення оборони на загрозливих ділянках фронту.

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Командування відпрацьовує дії підрозділів і дає розпорядження для вирішення нагальних проблем в обороні Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Бойових зіткнень менше, але ворог активний біля Кам'янського

Окупанти застосовують КАБи, артилерію, дрони та малі штурмові групи

На Запорізькому напрямку бойових зіткнень стало менше, проте противник посилив активність, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, ударні безпілотники та малі штурмові групи в районі Кам’янського. Про це у Фейсбуці повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він підкреслив, що тримає під особливим контролем ситуацію на загрозливих ділянках фронту, зокрема на Запорізькому напрямку.

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"Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське", — зазначив Сирський.

Дії командування та аналіз ситуації

За його словами, ворог активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони та малі штурмові групи.

У зв’язку з цим Головнокомандувач відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі, заслухав доповіді командирів щодо бойової ситуації, наявних потреб та проблем, а також дав відповідні розпорядження для їх вирішення.

Заходи для посилення оборони

Плани ворога відомі, тому командування вживає заходів для посилення взаємодії військових частин і підвищення стійкості оборони, щоб не допустити наближення противника до Запоріжжя.

Сирський подякував захисникам за мужність і витримку:"На ваших плечах тримається українське Запоріжжя, тримається Україна".

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Погіршення ситуації на інших напрямках фронту

Ще однією напруженою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де окупаційні війська продовжують зосереджувати значні сили та ресурси. Як повідомляє агентство Reuters, противник почав змінювати тактику ведення бойових дій на цій ділянці.

Зокрема, російські війська застосовують нові технології для ураження українських позицій. У їхньому арсеналі з’явилися дрони з оптоволоконним управлінням, здатні наносити удари на відстані до 25 км від лінії фронту.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали вісім осіб, зокрема й одна дитина. У Дарницькому районі столиці внаслідок ворожої атаки вибило вікна в житловій багатоповерхівці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі прогриміли вибухи, вибухова хвиля зачепила поїзд. У Мережі з'явилися кадри, як стверджується, удару однієї з російських ракет поблизу поїзда Одеса-Дніпро. Повідомляється, що серед пасажирів є постраждалі.

Як писав Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапила Сумська область і Харків.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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