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Погода стане ще гіршою та накриє похолодання: де влупить +12

Ангеліна Підвисоцька
29 липня 2025, 22:34
1313
Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +12 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 30 липня / фото: УНИАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 30 липня
  • Коли температура повітря опуститься до +12 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 30 липня буде штормовою. Регіони будуть під впливом циклону. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей - І рівень небезпечності. Там очікуються сильні грозові дощі, град та шквали - 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 30 июля
Прогноз погоди в Україні на 30 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 30 липня будуть грозові дощі на півночі та в центральних областях. У західних областях можливі локальні дощі. На території південних областях будуть дощі з грозами найближчої ночі.

На сході та на Дніпропетровщині протримається спека - до +35 градусів. На території інших областей буде 21-26 градусів тепла. У Києві буде свіжа погода, а до вечора сильно похолодає.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 30 липня

В Україні 30 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують значні дощі з грозами у багатьох областях України. Вітер буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості центральних областей будуть град та шквали 15-20 м/с.

"Температура у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 14-19°, вдень 20-25°; на решті території вночі 18-23°, вдень 26-31°, на сході та південному сході країни сильна спека 35-38°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 30 липня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...37 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса.

погода 30 июля
Прогноз погоди в Україні на 30 липня / фото: meteoprog

Погода 30 липня у Києві

У Києві 30 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують значний дощ з грозою. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°; у Києві вночі 17-19°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 30 июля
Прогноз погоди в Україні на 30 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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