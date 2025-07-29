Риба плаває вулицями, у дворах 'море': що накоїла негода в п'яти областях України

Що відомо:
- Кілька областей України накрила сильна гроза зі шквалами
- Найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області
- Підтоплення зафіксовані у містах Рівне, Звягель, Вишнівець і Шаргород
У вівторок, 29 липня, кілька областей України накрила сильна негода, яка принесла зливи зі шквалами. Внаслідок негоди було повалено дерева, затоплено вулиці та підтоплено підвали й двори житлових будинків. Про це повідомила ДСНС України.
За інформацією рятувальників, найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області. Рятувальники працювали над відкачуванням води з підтоплених підвалів, дворів та будинків, прибирали повалені дерева і надавали допомогу місцевим жителям.
У Житомирі після потужної грози вулиці міста перетворились на річки, а місцеві жителі помітили, як риби плавають просто на дорогах. Мешканці міста навіть пересуваються на надувних матрацах і дитячих кругах.
Підтоплення було зафіксоване у містах Рівне, Звягель, Вишнівець та Шаргород. Через негоду понад 120 населених пунктів у Вінницькій та Житомирській областях залишилися без електропостачання.
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. За даними ДСНС, потерпілих немає.
Дивіться відео потопу у Житомирі:
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
Укргідрометцентр попередив, що 30 липня на більшості території України, за винятком заходу, крайнього сходу та Криму, очікуються грози. Особливо інтенсивні дощі прогнозуються в Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.
У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень можливий град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Прогноз погоди для Києва та області
У середу, 30 липня, в Київській області та столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Також прогнозують значний дощ й грозу.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 14-19 градусів, у Києві 17-19 градусів. Вдень потеплішає до 20-25 градусів, а у Києві - до 21-23 градусів.
Крім цього, на Київщині можливі небезпечні метеорологічні явища. Через грозу оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, 30 липня в Україні очікуються грозові дощі на півночі (крім Сумщини) та в центральних областях. На заході переважно без опадів.
Також 2 серпня 2027 року відбудеться одне з найтриваліших повних сонячних затемнень XXI століття - воно триватиме рекордні 6 хвилин і 22 секунди, ставши найдовшим на суходолі між 2009 і 2114 роками. Це явище отримало назву "Велике затемнення Північної Африки".
Як повідомляв Главред, Україну атакувала сильна магнітна буря, яка триватиме кілька днів і може вплинути на здоров’я. До кінця липня інтенсивність знизиться до 3-4 балів.
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Про джерело: ДСНС
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