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Риба плаває вулицями, у дворах "море": що накоїла негода в п'яти областях України

Руслана Заклінська
29 липня 2025, 21:52
4087
Найбільш нищівні наслідки зафіксовані в Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій області.
Риба плаває вулицями, у дворах 'море': що накоїла негода в п'яти областях України
Екстремальна негода наробила лиха в кількох областях / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео

Що відомо:

  • Кілька областей України накрила сильна гроза зі шквалами
  • Найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області
  • Підтоплення зафіксовані у містах Рівне, Звягель, Вишнівець і Шаргород

У вівторок, 29 липня, кілька областей України накрила сильна негода, яка принесла зливи зі шквалами. Внаслідок негоди було повалено дерева, затоплено вулиці та підтоплено підвали й двори житлових будинків. Про це повідомила ДСНС України.

За інформацією рятувальників, найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області. Рятувальники працювали над відкачуванням води з підтоплених підвалів, дворів та будинків, прибирали повалені дерева і надавали допомогу місцевим жителям.

відео дня

У Житомирі після потужної грози вулиці міста перетворились на річки, а місцеві жителі помітили, як риби плавають просто на дорогах. Мешканці міста навіть пересуваються на надувних матрацах і дитячих кругах.

  • Наслідки негоди в Україні
    Наслідки негоди в Україні Фото: ДСНС України
  • Наслідки негоди в Україні
    Наслідки негоди в Україні Фото: ДСНС України
  • Наслідки негоди в Україні
    Наслідки негоди в Україні Фото: ДСНС України
  • Наслідки негоди в Україні
    Наслідки негоди в Україні Фото: ДСНС України
  • Наслідки негоди в Україні
    Наслідки негоди в Україні Фото: ДСНС України
  • Наслідки негоди в Україні
    Наслідки негоди в Україні Фото: ДСНС України

Підтоплення було зафіксоване у містах Рівне, Звягель, Вишнівець та Шаргород. Через негоду понад 120 населених пунктів у Вінницькій та Житомирській областях залишилися без електропостачання.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. За даними ДСНС, потерпілих немає.

Дивіться відео потопу у Житомирі:

Риба плаває вулицями, у дворах 'море': що накоїла негода в п'яти областях України
Вода після грози на вулицях Житомира / Фото: скріншот

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

Укргідрометцентр попередив, що 30 липня на більшості території України, за винятком заходу, крайнього сходу та Криму, очікуються грози. Особливо інтенсивні дощі прогнозуються в Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень можливий град та шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Риба плаває вулицями, у дворах 'море': що накоїла негода в п'яти областях України
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди для Києва та області

У середу, 30 липня, в Київській області та столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Також прогнозують значний дощ й грозу.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 14-19 градусів, у Києві 17-19 градусів. Вдень потеплішає до 20-25 градусів, а у Києві - до 21-23 градусів.

Крім цього, на Київщині можливі небезпечні метеорологічні явища. Через грозу оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 30 липня в Україні очікуються грозові дощі на півночі (крім Сумщини) та в центральних областях. На заході переважно без опадів.

Також 2 серпня 2027 року відбудеться одне з найтриваліших повних сонячних затемнень XXI століття - воно триватиме рекордні 6 хвилин і 22 секунди, ставши найдовшим на суходолі між 2009 і 2114 роками. Це явище отримало назву "Велике затемнення Північної Африки".

Як повідомляв Главред, Україну атакувала сильна магнітна буря, яка триватиме кілька днів і може вплинути на здоров’я. До кінця липня інтенсивність знизиться до 3-4 балів.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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