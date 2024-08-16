Після закріплення ЗСУ на Курщині: Україна може почати переговори з РФ - Гельман

Демократична партія США буде форсувати тему запуску переговорів, вважає політтехнолог.

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Коли можуть початись переговори з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, google.com.ua

Переговори можна починати вже наступного дня після того, як стане зрозуміло, що українські збройні сили закріпилися в Курській області. Про це розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман в інтерв'ю Главреду.

За його словами, якщо раніше Зеленському потрібно було відтягувати переговори, бо не було зрозуміло, де предмет торгу, то тепер ситуація різко змінилася.

"Тому щойно Генеральні штаби України і Росії погодяться з тим, що ситуація в Курській області застопорилася, з'явиться можливість для початку переговорів. Коли почнуться переговори, я не знаю. Мені здається, Демократична партія США буде форсувати тему запуску переговорів", - наголосив політтехнолог.

Він також додав, що демократи зацікавлені в досягненні припинення вогню в Україні до початку листопада.

"У демократів будуть хороші шанси виграти президентську кампанію, якщо адміністрація Байдена вирішить питання перемир'я ще до виборів", - каже Гельман.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, чим закінчиться операція в Курській області:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що якщо говорити про потенційні перемовини, то Україні доведеться посадити РФ за стіл навпроти, однак на своїх умовах.

В той же час, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, що До кінця 2024 року прямих переговорів між Росією та Україною не буде. За його словами, наразі немає передумов для прямих переговорів між Києвом і Москвою.

Крім того, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що другий Саміт миру не означатиме початок переговорів між Україною та Росією. Там країні-агресорові лише хочуть передати мирний план.

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