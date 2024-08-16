ЗСУ обхитрили армію Путіна, але є лише тиждень: названо прогноз щодо Курської області

Курська операція ЗСУ навряд чи призведе до масштабних результатів, оскільки росіяни вже масово перекидають війська в Курську область. Втім, українська армія має ще тиждень для того, щоб просунутися далі. Про це заявив російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.
"На мою думку, ситуація в Курській області надалі буде такою, якою вона складеться станом на наступний тиждень. Ми читаємо так званих зет-військорів і розуміємо, що росіяни масово перекидають до регіону свої війська. Тому не варто розраховувати на багато чого. Але тиждень ще є", - розповів він в інтерв'ю Главреду.
Також політтехнолог додав, що ЗСУ перед Курською операцією збентежили Генштаб РФ - росіяни чекали на атаку в Бєлгородській області, але вийшов несподіваний сценарій.
Утім, Україна могла б провести операцію в Курській області ще торік, якби Захід дозволив застосовувати свою зброю по території Росії.
"Безумовно, події в Бєлгородській області зіграли важливу роль для проведення операції на Курщині. Вилазки на територію Бєлгородщини таких організацій, як Легіон Свобода Росії, заплутали російський Генштаб. Противник чекав на українську армію в Бєлгородській, а отримав її в Курській області. Загалом, це чудова операція, якій можна лише аплодувати. Лише шкода, що проведена вона ще минулого року", - підкреслив Марат Гельман.
Дивіться відео, в якому Гельман зробив прогноз щодо подальшої ситуації в Курській області:
Операція ЗСУ в Курській області - головні новини:
Українська армія контролює 82 населених пункти в Курській області, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українцям вдалося прорвати ворожу оборону на глибину 35 кілометрів.
Україна створила в Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Керівництво пішло на такий крок для того, щоб забезпечити порядок на контрольованих територіях.
Добровольці Росії на тлі Курської операції звернулися до солдатів РФ і закликали їх здаватися в полон ЗСУ. Також у Легіоні Свобода Росії готові говорити з кожним із них, хто готовий розпочати збройну боротьбу проти Кремля.
Хто такий Марат Гельман
Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.
Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.
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