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У РФ істерика через прогноз нового прориву ЗСУ: названо ймовірний напрямок

Олексій Тесля
16 серпня 2024, 17:47
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Українська армія нібито планує завдати більшого удару, істерять пропагандисти РФ.
ВСУ
ЗСУ можуть піти в новий наступ
/ Колаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade, Telegram

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який відбуває термін у в'язниці, вважає наступ України в Курській області відволікаючим маневром.

Відповідний фрагмент листа, який окупант написав у в'язниці, опублікувала в Telegram його дружина Мирослава Регінська.

"Стрілок" прогнозує, що українська армія планує завдати більшого удару в напрямку окупованого Криму.

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"Щодо ситуації на фронті: уважно стежу. Вважаю удар українців у Курській області відволікаючим. Слід очікувати другого - головного, в якому вони основні задіють свої решту резервів і авіацію (F-16). Найімовірніше, у Кримському напрямку", - написав він.

Зазначимо, що російські військові пропагандисти також активно обговорюють можливість нового наступу ЗСУ на півдні.

Скріншот
/ Скріншот

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Україна може підписати угоду "землю на землю". Курська операція України мала політичне підґрунтя і тепер Зеленський з Путіним будуть підписувати зовсім іншу угоду про закінчення війни.

Нагадаємо, раніше було названо мету операції на Курщині. Захід повинен зняти заборони на використання Україною далекобійного озброєння на території агресора Росії, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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