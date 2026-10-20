Переговори Зеленського і Віткоффа закінчились: який план миру передадуть Путіну

Зеленський озвучив позицію України щодо миру, гарантій безпеки та територій.

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Всі деталі переговорів Зеленського, Віткоффа та європейських партнерів України / Колаж: Главред

Ключові тези:

Зеленський і Віткофф обговорили гарантії безпеки та план завершення війни

США передадуть Путіну пропозиції щодо миру та часткового перемир’я

Зеленський запропонував провести тристоронню зустріч лідерів України, США та РФ

Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни під час переговорів в Осло за участю президента Володимира Зеленського, спецпосланця США Стіва Віткоффа та європейських лідерів. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив про прогрес у перемовинах і повідомив, що наступного дня Віткофф має зустрітися з російською стороною.

Главред з'ясував, про що домовилися Зеленський і Віткофф під час переговорів в Осло та які питання залишаються відкритими.

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Про що домовилися Зеленський, Стере та Стубб під час переговорів в Осло

Під час спільної пресконференції президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб повідомили про результати переговорів за участю спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. До зустрічі також долучився Джаред Кушнер, який брав участь у ній онлайн зі США. За словами учасників, сторони обговорили безпеку України, територіальні питання, санкції проти Росії, післявоєнне відновлення та перспективи припинення бойових дій.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Йонас Гар Стере наголосив, що Норвегія продовжує підтримувати Україну в захисті від російської агресії та виступає за справедливий і тривалий мир. Він також підкреслив необхідність участі України в ухваленні будь-яких рішень щодо її майбутнього.

"Норвегія підтримує Україну, підтримує її законну оборону проти військової агресії та відстоює право України жити у справедливому й тривалому мирі. Ми завжди чітко заявляли: ніяких рішень щодо України не буде без самої України", - заявив прем’єр-міністр Норвегії.

За словами Стере, переговори в Осло стали продовженням дипломатичної роботи, яка активізувалася після попередніх зустрічей. Він відзначив участь американських представників і європейських партнерів, які працюють над пропозиціями щодо завершення війни.

"Ми віримо, що мир є можливим і необхідним для України, для Європи та для всього світу. Сьогодні ми провели, я б сказав, плідні та конструктивні переговори, необхідні після подій минулого тижня", - сказав Йонас Гар Стере.

Прем’єр Норвегії додав, що сторони мають продовжити спільну роботу, зосередившись на наступних кроках дипломатичного процесу.

"Ми дійшли згоди, що спільна робота має вирішальне значення, і зараз нам потрібно залишатися цілком зосередженими на майбутньому та докладати реальних зусиль, щоб спрямувати дипломатичний процес у правильному напрямку", - наголосив він.

Які пропозиції Віткофф передасть Путіну після переговорів в Осло

Наступним етапом переговорів має стати зустріч Стіва Віткоффа з російським керівництвом у Санкт-Петербурзі. За словами Йонаса Гара Стере, американський представник має передати російській стороні ідеї та пропозиції, над якими працювали Україна, США та європейські партнери. Йдеться про результати попередніх консультацій, зокрема переговорів у Маямі, а також напрацювання зустрічі в Осло.

Стере зазначив, що обговорення охоплювало безпеку України, майбутню економічну модель країни після війни, територіальні питання, санкції проти РФ і європейський безпековий порядок. За його словами, напрацьована основа може допомогти сторонам просунутися до наступного етапу переговорів.

"Стів Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом, щоб обмінятися думками щодо цієї зустрічі та пропозицій, над якими працювали європейські й американські колеги, і, можливо, підготувати ґрунт для зустрічі на рівні лідерів", - повідомив прем’єр Норвегії.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Він також наголосив, що дипломатичний процес триває і потребує участі не лише України та США, а й європейських держав. Після пресконференції в Осло до лідерів мали приєднатися радники з національної безпеки Європейського Союзу, НАТО, Великої Британії, Німеччини та Італії.

"У нас є основа для подальшої роботи. [...] Це робота, що триває, процес, який розвивається, але сьогодні ми разом зробили вагомі кроки", - заявив Йонас Гар Стере.

Який план часткового припинення вогню Віткофф представить Путіну

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що під час зустрічі в Осло сторони обговорювали не лише загальні умови завершення війни, а й кроки, які можна реалізувати в короткостроковій перспективі. Серед них - посилення протиповітряної оборони України, захист енергетичної інфраструктури та часткове припинення вогню, яке охоплюватиме енергетичну й продовольчу безпеку.

За словами Стубба, учасники визначили окремі елементи можливого мирного врегулювання та домовилися передати напрацювання російській стороні. Він охарактеризував переговори між Зеленським і представниками адміністрації Дональда Трампа як конструктивні та заявив, що сторони знайшли можливі складові майбутньої домовленості.

"Переговори між Зеленським і посланцями Трампа були добрими і конструктивними. Ми знайшли елементи миру", - заявив Александр Стубб.

Однією з конкретних пропозицій є часткове перемир’я щодо енергетичної та продовольчої інфраструктури. Окремо обговорювалася можливість мораторію на бойові дії в Чорному морі, який міг би сприяти відновленню експорту українського та російського зерна на світові ринки.

"Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню, що поширюється на енергетичну та продовольчу інфраструктуру", - повідомив президент Фінляндії.

Стубб уточнив, що американський спецпосланець має передати пропозиції, сформовані за результатами роботи американської, української та європейської сторін.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Що Зеленський заявив про готовність Росії до енергетичного перемир’я

Володимир Зеленський заявив, що Україна вже підтримала американську пропозицію щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Росія не відповіла взаємністю. За словами президента, Київ пропонував різні варіанти домовленості, зокрема готовність утриматися від атак на чутливі об’єкти російського енергетичного сектору за умови припинення російських ударів по українській інфраструктурі.

Глава держави наголосив, що рішення продовжувати бойові дії залишається за Москвою. Він також підкреслив, що Україна прагне припинення війни, але для цього необхідні конкретні кроки з боку Росії.

"По-перше, Україна прагне миру більше за будь-кого. І саме Росія розпочала цю війну. Рішення продовжувати вбивства - це вибір Росії, і лише Росії", - заявив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що Київ погодився на американську ініціативу щодо енергетичного перемир’я, але російська сторона продовжила атаки. За його словами, Україна готова шукати альтернативні рішення, які дозволять припинити удари по критичних об’єктах.

"Україна одразу підтримала американську пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Але Росія відповіла продовженням своїх атак. І ми запропонували різні варіанти. Ми готові не завдавати ударів по чутливих об’єктах енергетичного сектору Росії, якщо Росія припинить завдавари ударів по нас, по наших об’єктах", - сказав Зеленський.

За словами президента, Володимир Путін відхилив цю пропозицію. Водночас українська сторона продовжує працювати з міжнародними партнерами над пошуком прийнятного механізму припинення атак.

Чи запропонував Зеленський тристоронню зустріч із Трампом і Путіним

Під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що Україна має власні пропозиції щодо завершення війни й хоче, щоб американська сторона передала їх Росії. Однією з ключових ініціатив президент назвав можливу тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та РФ. На його думку, окремі питання неможливо остаточно розв’язати без безпосередньої участі глав держав.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до переговорів, але чутливі питання, зокрема територіальні, мають розглядатися на найвищому політичному рівні. Він також зазначив, що зустріч Віткоффа з російським керівництвом може дати змогу оцінити готовність Москви до подальших контактів.

"У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру. І в цих зусиллях ми об’єднані з нашими європейськими партнерами. І ми хочемо, щоб американці донесли ці ідеї до росіян", - заявив президент України.

Він окремо наголосив на можливості зустрічі лідерів трьох держав.

"І одна з важливих ідей - перейти до тристоронньої, потенційної тристоронньої зустрічі лідерів, щоб вирішити питання, яке можуть вирішити лише лідери. Стів завтра вирушає до Росії, і подивимося, що скаже Путін", - сказав Зеленський.

Під час відповіді на запитання журналістів президент уточнив, що має на увазі саме зустріч представників України, США та Росії. Він наголосив, що будь-які домовленості про українське майбутнє мають ухвалюватися за безпосередньої участі Києва.

"Я говорив про тристоронню зустріч на рівні лідерів - Сполучених Штатів, України та Росії. І ніяких рішень щодо України без України, як уже зазначали мої партнери", - пояснив Зеленський.

Які гарантії безпеки обговорили Україна та США

Окремим напрямом переговорів стали гарантії безпеки для України після завершення війни. Зеленський повідомив, що сторони обговорили різні механізми, зокрема варіанти, які за змістом можуть бути подібними до гарантій, передбачених статтею 5 Північноатлантичного договору. Йдеться про зобов’язання партнерів допомагати Україні захищатися від можливого нового нападу.

Президент зазначив, що американська сторона повторно підтвердила готовність працювати над надійними гарантіями. За його словами, відповідні пропозиції мають бути передані російській стороні під час майбутніх контактів, після чого Україна очікуватиме на результати цих переговорів.

"Ми дійсно обговорили гарантії безпеки, і я вдячний американській стороні за те, що вона ще раз підкреслила, що вони будуть надійними. Так, і ми маємо різні пропозиції. І ми говорили про те, що, як ви знаєте, щодо НАТО, статті 5 та положень, подібних до статті 5, у документі передбачені різні види гарантій безпеки, і Стів поділиться ними з росіянами, а ми почуємо його відгук через день", - повідомив Зеленський.

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Президент наголосив, що для України принципово важливо отримати гарантії, які забезпечать захист держави після припинення бойових дій. Водночас конкретні параметри цих домовленостей у публічних заявах не розкрили.

"Нам потрібні надійні гарантії безпеки після закінчення цієї війни", - підкреслив глава держави.

Що Зеленський обговорив із Рубіо щодо розвідки, Patriot і Starlink

Паралельно з переговорами в Осло Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Президент повідомив, що вони обговорили низку практичних питань, пов’язаних із військовою підтримкою України, зокрема розвідувальну інформацію, системи перехоплення ракет, протиповітряну оборону та зв’язок.

За словами Зеленського, розмова відбулася дорогою до Осло й була присвячена конкретним проблемам, які потребують узгодження між Києвом і Вашингтоном. Сторони домовилися підтримувати контакт і повернутися до обговорення протягом наступних 48 годин.

"У поїзді я мав розмову з секретарем Рубіо. Ми обговорювали чутливі питання, такі як зв’язок, питання щодо перехоплювачів, які є дуже важливими, а також розвідку", - розповів президент України.

Patriot / Інфографіка: Главред

Він охарактеризував розмову як позитивну та висловив упевненість, що сторони зможуть знайти рішення щодо порушених питань.

Зеленський також уточнив, що Україна продовжує отримувати важливу розвідувальну підтримку, зокрема дані систем раннього попередження про ракетні атаки. За його словами, ця інформація має безпосереднє значення для захисту цивільного населення, оскільки дає змогу завчасно виявляти загрозу балістичних ракет.

"Ми вдячні, що розвідка зараз працює. Я говорю про систему раннього попередження, що є дуже важливим для наших людей - для дітей, дорослих, цивільного населення, - адже ми можемо почути, коли наближається балістична ракета. Тож ми вдячні американській стороні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що під час контактів із Марко Рубіо також обговорювали системи Starlink і Patriot. Київ очікує на подальші результати переговорів щодо цих напрямів військової та технічної співпраці.

Starlink / Інфографіка: Главред

Що Зеленський відповів на запитання про можливу поразку України у війні

Під час пресконференції журналісти запитали президента України, чи не програє країна війну та які висновки він зробив після переговорів в Осло. Зеленський відкинув припущення про поразку України, водночас визнавши, що продовження бойових дій призводить до людських втрат і позбавляє українців нормального життя.

Президент наголосив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, а підтримка міжнародних партнерів має допомогти наблизити цей момент. Він також звернув увагу на наслідки бойових дій для дітей, які не можуть повноцінно проживати дитинство через російські атаки та постійну загрозу.

"А щодо програшу у війні - звичайно, ми не програємо цю війну. Але ми втрачаємо людей. І через напади Росії ми втрачаємо людей і час", - заявив Володимир Зеленський.

За його словами, втрати серед населення та військових залишаються однією з головних причин, через які Україна наполягає на пошуку дипломатичного рішення. Президент підкреслив, що українські військові продовжують чинити опір, а їхня стійкість посилює позиції Києва на переговорах.

"Ось чому нам потрібно якнайшвидше покласти край цій війні. Сподіваюся, що наші партнери - американці та європейці - допоможуть нам", - сказав Зеленський.

Чи довіряє Зеленський Трампу після переговорів в Осло

Відповідаючи на запитання про рівень довіри до Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, Володимир Зеленський зосередився на практичних результатах контактів із американською адміністрацією. Він повідомив, що розмова з Марко Рубіо була конкретною та конструктивною, а сторони обговорили питання, які потребують вирішення для продовження оборони України.

Президент не став давати однозначної оцінки всім аспектам американської політики, натомість висловив упевненість, що переговори дозволяють рухатися вперед. За його словами, важливими будуть не лише заяви партнерів, а й подальші рішення щодо військової допомоги, розвідки та гарантій безпеки.

"Ми обговорювали ті речі, які, маю на увазі, ми маємо вирішити. І ми їх вирішимо, я впевнений. Але ми вирішили, що, можливо, через 48 годин у нас знову буде зв’язок", - сказав Зеленський.

Пізніше президент додав, що ранкові контакти з американською стороною дали позитивні сигнали, а сама зустріч в Осло засвідчила готовність учасників продовжувати діалог. Водночас він наголосив, що остаточні висновки можна буде робити після наступних кроків Вашингтона та Москви.

Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

"Але, звісно, якщо йдеться про питання щодо України, нашого майбутнього, це може бути прийнятним лише тоді, коли ми сидимо за столом переговорів. Це абсолютно зрозуміло", - заявив президент.

Чи може Європа вести переговори з Росією без США

Під час пресконференції журналісти також запитали, чи здатна Європа самостійно вести переговори з Росією та чи готові Норвегія і Фінляндія очолити цей процес. Йонас Гар Стере відповів, що європейські держави мають відігравати значно активнішу роль у формуванні майбутньої системи безпеки, однак для досягнення справедливого миру потрібна узгоджена позиція України, США, Росії та Європи.

Прем’єр Норвегії підкреслив, що конфлікт відбувається на європейському континенті, а отже, європейські країни безпосередньо відчуватимуть його наслідки. На його думку, європейські партнери мають бути повноцінними учасниками переговорів, а не залишатися осторонь процесу ухвалення рішень.

"Але щоб досягти успіху, щоб досягти остаточного й справедливого миру, нам потрібна рівновага між США, Україною, Росією та Європою, а також, по суті, іншими ключовими країнами, адже це війна з величезними наслідками", - заявив Йонас Гар Стере.

Він пояснив, що Норвегія та Фінляндія діють передусім як сусідні держави, які підтримують Україну та прагнуть сприяти дипломатичному врегулюванню. За словами Стере, європейські країни мають координувати дії між собою та зі Сполученими Штатами.

"Європа житиме з його наслідками, і саме тому нам потрібно бачити за столом переговорів більш згуртовану Європу", - наголосив прем’єр Норвегії.

Президент Фінляндії Александр Стубб також заявив, що разом із Стере працює над підтримкою діалогу між Вашингтоном і Києвом, а також над створенням умов для подальших контактів України з Росією. За його словами, фінська та норвезька сторони прагнуть діяти конструктивно, але водночас спираються на принципи міжнародного права.

"Ми намагаємося сприяти діалогу, звісно, між Сполученими Штатами та Україною, а також, певною мірою, між Україною та Росією. Ми прагнемо завоювати довіру обох сторін", - заявив Стубб.

Він також підкреслив, що підтримка України відповідає інтересам європейських держав, які мають власний історичний досвід відносин із Росією. На його думку, дипломатичні зусилля потрібно продовжувати, а американські переговорники мають залишатися залученими до процесу.

"Дуже важливо, щоб американські переговірники залишилися на місці, а президент Трамп продовжував брати участь у процесі", - наголосив президент Фінляндії.

Що Зеленський і Стубб сказали про підтримку Ірану з боку Росії

Під час відповідей на запитання журналістів окремо порушили тему можливого використання Росією співпраці з Іраном як інструменту впливу на Дональда Трампа. Зеленського запитали, чи може Москва підтримувати Тегеран, щоб стримувати американський тиск через війну проти України.

Президент України відповів, що не може достеменно оцінити мотиви російського керівництва, але нагадав про відомі Києву приклади військової та розвідувальної співпраці між Росією та Іраном. За його словами, Україна має інформацію про постачання російських безпілотників і можливу передачу розвідувальних даних.

"Чесно кажучи, я не знаю. Гадаю, що Путін допомагає іранцям і допомагав раніше, адже ми бачили різні деталі щодо дронів, які Росія поставила Ірану, і, на мою думку, вони також ділилися з ними розвідданими - маю на увазі інформацію з супутників та інші дані", - заявив Зеленський.

Він додав, що Росія, на його думку, продовжує підтримувати Іран, однак не став стверджувати, що Москва використовує це безпосередньо для впливу на позицію американського президента.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Александр Стубб зі свого боку звернув увагу на роль України в допомозі країнам Перської затоки та союзникам США на Близькому Сході, які стикаються з іранськими ракетними й безпілотними атаками. За словами фінського президента, український бойовий досвід став важливим чинником у питаннях сучасної протиповітряної оборони.

"Саме Україна зараз є тією країною в Європі, яка розуміє сучасну війну та має досвід у цій сфері, тож тут існують досить чіткі взаємозв’язки, над якими ми всі працюємо та намагаємося знайти рішення", - сказав Стубб.

Чи вважає Зеленський, що США тиснуть на Україну заради поступок Росії

Журналісти також попросили Володимира Зеленського прокоментувати його попередні заяви про можливий тиск з боку Сполучених Штатів, спрямований на примушення України до поступок. Президент у відповідь наголосив, що після контактів в Осло між Києвом і Вашингтоном триває конструктивний діалог, а американська сторона демонструє готовність обговорювати конкретні проблеми.

Зеленський підкреслив, що прагнення миру об’єднує Україну, європейських партнерів і США. Водночас він зазначив, що оцінювати подальший розвиток ситуації потрібно з урахуванням результатів майбутніх контактів із російським керівництвом.

"Але, звісно, якщо йдеться про питання щодо України, нашого майбутнього, це може бути прийнятним лише тоді, коли ми сидимо за столом переговорів", - заявив президент.

Володимир Зеленський також уточнив, що не може підтримати формат, у якому майбутнє України обговорюватимуть без її участі. За його словами, тристоронні переговори мають відбуватися за участю Києва, Вашингтона та Москви, якщо йдеться про питання завершення російсько-української війни.

Відповідаючи на ширше запитання про пріоритети адміністрації Трампа, Александр Стубб заявив, що вважає пошук мирного врегулювання російської агресії головним завданням американського керівництва. Він також зазначив, що переговорний процес останнім часом просувається на технічному рівні, хоча його результати ще залежать від подальших рішень Росії.

"Я вважаю, що головним пріоритетом адміністрації США, президента Трампа, є пошук мирного вирішення російської агресії в Україні", - сказав президент Фінляндії.

Які висновки зробили лідери після переговорів в Осло

Наприкінці пресконференції Йонас Гар Стере наголосив, що зустріч дала змогу прояснити позиції учасників і визначити наступні кроки. Він закликав не зосереджуватися на попередніх суперечностях і натомість працювати над тим, що може наблизити завершення війни. Прем’єр Норвегії також відзначив, що Стів Віткофф провів в Осло весь день і має продовжити переговорний процес під час візиту до Росії.

За словами Стере, дипломатичні зусилля потребують витримки, оскільки війна залишається непередбачуваною та не підпорядковується планам політиків. Водночас він вважає, що переговори в Осло допомогли повернути процес до предметного обговорення можливих рішень.

"А те, що завтра він вирушає до Москви, ну, знаєте, означає, що ми рухаємося у певному напрямку. Але війна непередбачувана. Вона не підкоряється планам", - заявив прем’єр-міністр Норвегії.

Александр Стубб також позитивно оцінив результати зустрічі, наголосивши, що процес переговорів знову набирає обертів. Водночас він підкреслив, що наступний етап залежатиме від сигналів, які Віткофф отримає від російського керівництва.

"Так, я вважаю, що сьогодні був хороший день для миру. [...] Ключовим, звичайно, буде те, які сигнали Стів Віткофф зможе отримати завтра у Санкт-Петербурзі", - сказав президент Фінляндії.

Чого чекати від переговорів про завершення війни: Клочок попередив про шантаж і тиск

До проміжних виборів у Конгрес США не варто очікувати реальних домовленостей про завершення війни Росії проти України. Переговорний процес може супроводжуватися взаємним шантажем і постійним загостренням позицій сторін. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

За оцінкою експерта, найближча зустріч може мати переважно демонстраційний характер, а подальша робота продовжиться на рівні технічних груп. Досягнення суттєвого результату в найближчій перспективі він вважає малоймовірним.

Клочок описав сценарій, за якого кожна зі сторін намагатиметься посилити власні позиції за рахунок опонентів. У цьому процесі Україна також не погоджуватиметься на неприйнятні для себе умови.

"Росіяни будуть шантажувати Трампа, Трамп намагатиметься шантажувати нас, а ми будемо шантажувати Трампа, не погоджуючись на певні речі. Таке замкнуте коло, постійне підвищення ставок", - сказав Клочок.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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