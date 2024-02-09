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Путін провалився в Україні, але не знає кордонів: Боррель попередив про загрозу

Андрій Ганчук
9 лютого 2024, 10:23
Війська агресора Росії могли б опинитися біля кордонів Європи, від цього нікому не стало б краще, сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Путін, Боррель
Путін піде далі, якщо просунеться в Україні - Боррель / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Російський ватажок Кремля Володимир Путін не зупиниться, якщо доб'ється своїх "цілей" в Україні. Він готовий пожертвувати своєю армією і народом для того, щоб утриматися при владі. Нікому не буде краще від того, якщо Москва здобуде перемогу і встановить у Києві свій маріонетковий режим. Про це заявив очільник європейської дипломат Жозеп Боррель.

В інтерв'ю естонському виданню EFE він розповів про те, що Путін - це "сусід, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони".

За словами Борреля, якщо Україна програє, російська армія з'явиться на кордонах Європи.

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"Це означає, що Путін може подумати: якщо він виграв один раз, чому він не зміг перемогти сусіда вдруге?" - сказав дипломат.

Чому потрібно посилювати Україну

Також він розповів про те, що є люди, які вважають, що, мовляв, "краще б Україна здалася якнайшвидше", бо так ми позбудемося проблем".

"Ви думаєте, що якщо Росія встановить в Україні маріонетковий режим, подібний до того, який вони мають у Білорусі, і російські війська опиняться на кордоні з Польщею, ми позбудемося неприємностей або в нас будуть великі проблеми?" - поставив запитання Боррель.

Крім того, він додав, що глава Кремля "збирається зробити все можливе і не проти пожертвувати своєю армією і своїм народом", тоді як окупанти зазнають величезних втрат без суттєвого територіального просування.

При цьому він вказав, що окупанти перебувають в обороні, а Україна не змогла провести контрнаступ через потужні оборонні редути окупантів.

"Ви думаєте, що Путін, розв'язавши війну, міг хоч на мить уявити, що за два роки він опиниться там, де перебуває? Ні, він думав, що його армія дуже сильна. І це не так. Він думав, що Україна дуже слабка, вона розпадеться. І цього не сталося. Він думав, що єдність європейців зазнає невдачі. Він думав, що трансатлантичну єдність буде порушено. Нічого з цього не сталося", - наголосив Жозеп Боррель.

Допомога Україні з боку Заходу

Євросоюз надасть Україні 50 мільярдів доларів військової допомоги. Відповідне рішення ухвалили в блоці 1 лютого. Київ отримає підтримку кількома траншами. Лідери всіх 27 країн досягли консенсусу з цього питання.

Президент Зеленський подякував Євросоюзу за допомогу Україні. Український гарант підкреслив, що виділення 50 млрд - сигнал підтримки, який відображає єдність Європи.

8 лютого в Сенаті США ухвалили рішення щодо допомоги Україні. Зокрема, законодавці провели процедурне голосування щодо законопроєкту, яким передбачено військову підтримку Україні, Ізраїлю та Тайваню. Для подальшого розгляду документа знадобиться повторне голосування.

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Володимир Путін військова допомога Жозеп Боррель війна Росії та України
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