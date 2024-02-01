Рішення ухвалено: ЄС повністю схвалив надання 50 млрд євро для України

У Євросоюзі одноголосно ухвалили рішення про надання великого пакета допомоги Україні.

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ЄС повністю схвалив надання 50 млрд євро для України / Колаж: Главред, фото: ОП, Flickr

Сьогодні, 1 лютого 2024 року, Європейський союз у кількості 27 країн одноголосно проголосував щодо пакету допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Про це повідомив Голова Європейської ради Шарль Мішель.

Він також додав, що ухвалення цього рішення дасть змогу забезпечити Україні стабільну, довгострокову та передбачувану фінансову підтримку.

"Ми домовилися. Усі лідери 27 країн домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечить стабільне, довгострокове і передбачуване фінансування України", - написав Шарль Мішель. відео дня

До того ж, Європейський союз взяв на себе відповідальність за підтримку України, оскільки всім відомо, чим ризикує вся Європа.

"ЄС бере на себе лідерство і відповідальність за підтримку України; ми знаємо, що поставлено на карту", - резюмував Голова Європейської ради.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, Євросоюз уже передав Україні 330 тисяч боєприпасів з обіцяного мільйона. Протягом березня наша держава отримає ще 200 тисяч снарядів, про це повідомив представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель.

Також, до ухвалення пакету допомоги Євросоюз і країни-члени вже передбачили 21 мільярд євро на військову допомогу Україні у 2024 році. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час брифінгу за підсумками зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

До того ж, західні партнери України готуються запровадити нові обмеження щодо Російської Федерації напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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