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"Все вмить завалиться": Гельман назвав джерело поразки Путіна та причину війни з НАТО

Руслана Заклінська
7 лютого 2024, 23:55оновлено 8 лютого, 00:26
Путін розпочне війну з НАТО, щоб сісти за стіл перемовин зі світовою спільнотою та "помірятися силами".
'Все вмить завалиться': Гельман назвав джерело поразки Путіна та причину війни з НАТО
Путін мріє про поділ зон впливу з Заходом / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Кремль розпочне війну проти країн НАТО. Путіну потрібна війна, яка встановить новий світовий порядок. Російський диктатор намагається створити конфлікт, який змусить Захід прийняти вигідні для Росії умови. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Якщо ми проаналізуємо плани Путіна та їхню реалізацію, то можемо зробити висновок, що він добився успіхів лише в одному - формуванні так званої коаліції поганих хлопців... Путін відчуває себе лідером або одним із важливих гравців такої "коаліції". Погані хлопці економічно слабкіші за світову спільноту, вони можуть досягти якихось успіхів лише війною. І Путін напевно вважає, що війною можна зафіксувати новий світовий порядок. Якщо раніше був капіталістичний і соціалістичний порядок, то тепер - умовно кажучи, демократичний і диктаторський", - зазначив Гельман.

За його словами, російський диктатор Путін хоче, щоб лінія фронту в Україні стала кордоном та шукає можливість вести діалог із світовою спільнотою, щоб поділити зони впливу.

"Путіну потрібна якась війна. Він хоче, щоб в Україні лінія фронту стала кордоном, і прагне сісти за стіл зі світовою спільнотою. От як тоді, до початку повномасштабної війни в Україні, він хотів перемовин із Заходом, так і зараз він шукає можливості, щоб із ним розпочали діалог, який передбачає поділ на зони впливу. Він намагається змусити Захід піти на якусь угоду, згідно з якою він, мовляв, не допомагає Венесуелі, а Захід - Україні", - додав політтехнолог.

Гельман стверджує, що для цього Путіну потрібен конфлікт, який визначив би силові співвідношення між Росією і Заходом. Навіть якщо очільник Кремля не виграє у такому протистоянні, "Росія і західний світ поміряються силами, і десь з'явиться нова лінія зіткнення демократій і диктатур".

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

Він зауважив, що Путін переоцінює ресурси Росії та міцність свого становища всередині держави. Його режим може дійти краху, аналогічно до режиму Чаушеску в Румунії.

"Джерело поразки Путіна не у війні, а саме в переоцінці можливостей. Путін проведе неправильні розрахунки і все вмить завалиться. Днями я був на конференції в Лондоні, куди англійці запрошували експертів, зокрема з України. І там був експерт із Румунії, який розповідав, як закінчив Чаушеску. Дивно, але за тиждень до краху його влади експерти називали румунський режим одним із найміцніших у світі. Але все закінчилося", - додав Марат Гельман.

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Війна Росії з НАТО

Як повідомляв Главред, експерт Максим Розумний зазначив, що єдині передумови для війни між РФ і НАТО можуть випливати з потреби Путіна в підтримці своєї легітимності через міф про боротьбу Росії та Заходу. Однак він вважає, що за нинішніх обставин Росія не має інших передумов для агресії, оскільки втрати від російсько-української війни не дадуть їй можливості розраховувати на успіх проти НАТО.

Також співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов відреагував на прогнози щодо нападу РФ на НАТО у період передачі влади у США наприкінці 2024 року. Він пояснив, що Захід чітко дав зрозуміти Росії, що будь-який агресивний крок зазнає відсічі.

Крім цього, оглядач The Telegraph Ендрю Ліліко вважає, що Росія не може становити серйозну загрозу країнам Заходу через свою слабку економіку та менше населення порівняно з Європою. Ліліко розраховує, що для ведення війни на виснаження Росії знадобиться близько 2-3 мільйонів військовослужбовців, що перевищує наявний особовий склад Збройних сил РФ.

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