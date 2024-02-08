Другий після Путіна: з виборів президента РФ зняли 'антивоєнного' кандидата

Російський "антивоєнний" кандидат в президенти РФ Борис Надєждін зазначив, що він ще може опинитись у виборчому бюлетені.

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ЦВК рекомендувала відмовити Надєждіну в реєстрації на пост президента РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Центрвиборчком Росії одноголосно відмовив у реєстрації кандидата в президенти Бориса Надєждіна. Він планує оскаржити це рішення у Верховному суді РФ, про це повідомляють російські ЗМІ.

На засіданні комісії ЦВК Надєждін просив відкласти рішення про реєстрацію до 10 лютого для продовження перевірки підписів, але глава комісії Елла Памфілова відмовилася продовжувати термін.

Раніше робоча група російського ЦВК виявила понад 15% браку в поданих Надєждіном підписах, що перевищує максимально допустимі 5%. Команді Надєждіна не вдалося довести, що підписи були забраковані помилково. Усього робоча група визнала недійсними 9147 підписів (8,7% з 104734 підписів), серед яких, за заявою, були підписи 11 померлих людей.

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"Я не звинувачую кандидатів, вони змушені працювати з великою кількістю збирачів. Але якщо з'явилися померлі, у мене була така ініціатива – весь список паплюжиться", – сказав на засіданні заступник голови ЦВК Микола Булаєв.

Підписні листи, як пояснив Булаєв, спочатку були перевірені за допомогою нейромереж, а потім пройшли ще одну перевірку від близько 40 експертів. Всього було перевірено 60 тисяч підписів Надєждіна, які були відібрані випадковим чином, на що пішло 144 години. Проте під час цього процесу представники політика не були присутні, повідомили в ЦВК.

"Згідно з усіма опитуваннями, я на другому місці [за рейтингом] після Путіна. Це десятки мільйонів людей, які хочуть голосувати за мене. А ви мені розповідаєте про померлих у підписах і неправильні паспорти. Я розумію, що це проблема в законі, Ми, звичайно, будемо це оскаржувати", - заявив на засіданні Надєждін.

Після цього у російському ЦВК зазначили, що на виблорах президента Росії у бюлетені буде лише 4 прізвища для голосування виборців. Зокрема, Памфілова зазначила, що мова йде про чинного президента РФ, диктатора Володимира Путіна, лідера ЛДПР Леоніда Слуцького, члена КПРФ Миколу Харитонова і представника партії "Нові люди" Владислава Даванкова.

"Я ще можу опинитися в бюлетені", - заявив після засідання Надєждін.

Надєждін та його штаб заявили, що будуть спростовувати необгрунтованість рішення робочої групи та "відстоюватимуть" визнані недійсними підписи. Якщо це не вдасться, вони підуть до Верховного суду Росії.

Також варто зазначити, що російська опозиція підтримала політика Бориса Надєждіна, якого в Росії вважають "антивоєнним" та "опозиційним". Вони усвідомлюють, що він є політиком зсередини системи та має зв'язки з людьми, близькими до президента РФ Володимира Путіна. Наразі він вигідний для опозиції та може відіграти важливу роль у боротьбі з режимом.

Вибори в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у РФ не проводиться жодного виборчого процесу, а також не існує так званих опозиційних кандидатів, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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