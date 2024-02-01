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50 мільярдів для України: Зеленський відреагував на рішення ЄС і розкрив деталі

Юрій Берендій
1 лютого 2024, 15:09
За словами Володимира Зеленського, прийняття країнами ЄС пакету допомоги на 50 мільярдів євро це потужний сигнал для всього світу.
50 мільярдів для України: Зеленський відреагував на рішення ЄС і розкрив деталі
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо допомоги України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський подякував всім країнам-членам Європейського Союзу за виділення Укрраїні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Про це він сказав в ході спеціального засідання Європейської ради.

"Вдячний за рішення щодо фінансового інструменту для нас, для нашого народу, для України. Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро на чотири роки. Це чіткий сигнал, що Україна вистоїть і що Європа вистоїть", - зазначив президент України.

Він також відзначив, що дуже важливо, що всі 27 країн-членів Європейського Союзу ухвалили це рішення одноголосно. За його словами, це ще один підтверджений сигнал міцної та єдності в підтримці України.

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"Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики. Європа задає тон у глобальних процесах своєю єдністю. Зараз це факт. І він має залишатися таким," - вказує Зеленський.

Крім того, він Володимир Зеленський звернувся до країн-членів ЄС із закликом не програвати у глобальній конкуренції країні-агресорці Росії та країнам, що її підтримують.

"Зараз потрібно продемонструвати повну надійність Європи та дієвість її рішень. Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником Росії, а саме – снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї", - сказав президент України.

Зеленський вказує на те, що ці ракети вже атакують наші міста, в додаток до іранських "шахідів", які руйнують цивільну інфраструктуру України. Він повідомив, що за даними української розвідки Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна.

"При цьому, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України затримується. І це теж прояв глобальної конкуренції, у якій Європа не має права програти", - додає Зеленський.

Володимир Зеленський наголошує на тому, що Україні пітрибна підтримка країн-членів Європейського Союзу для створення Ukraine Assistance Fund у межах Європейського фонду миру.

"Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, строк – чотири роки. Чіткий пріоритет", - резюмував президент України Володимир Зеленський.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 лютого 2024 року країни-члени Європейського Союзу одноголосно проголосували за пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Цю інформацію підтвердив Голова Європейської ради Шарль Мішель.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у Брюсселі виникла втома через позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Європейський Союз вже передав Україні 330 тисяч боєприпасів з обіцяного мільйона. У березні наша держава отримає ще 200 тисяч снарядів, про це повідомив представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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