'НАТО вступило в війну': Жданов розкрив, як Путін провокує Польщу ракетами

Олег Жданов наголосив, що члени НАТО, благають Україну не застосовувати їхнє озброєння проти Росії.

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РФ атакує Польщу / колаж: Главред, фото: УНІАН, defence-ua

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, як країна-агресорка Росія провокувала Польщу ракетами, щоб знову легітимізувати себе на світовій арені і змусити Захід вступити з ним в переговори.

"Якщо НАТО зіб’є російську ракету, Путін заявить, що НАТО вступило в війну. Росія вважатиме, що вони прийняли бойове зіткнення. Саме тому країни-партнери, особливо члени НАТО, благають нас не застосовувати їхнє озброєння проти Росії на території Росії. Тому що РФ буде вважати це прямим бойовим зіткненням з НАТО, а також, що НАТО офіційно вступило в війну з РФ", - зазначив Жданов в інтерв'ю ТСН.

Тоді, за його словами, війна автоматично стає світовою, а це саме те, чого хоче досягти Путін.

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"Якщо війна світова, якщо НАТО вступає у війну, на думку Росії, то переговори Путіна з ким будуть організовуватися? Вже не з президентом Зеленським. А з Байденом, Макроном, Шольцем, Сунаком. Тобто з першими особами країн-членів НАТО. Цього він і хоче досягти. Себе знову легітимізувати на світовій арені і змусити Захід вступити з ним в переговори. А далі він вже буде диктувати свої умови", - розповів військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов. Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару по Україні 7 лютого одна із російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею. У небо терміново підняли авіацію Польщі. Однак, неподалік польського кордону російська ракета розвернулася і полетіла на Львів.

У Варшаві оголосили про рішення щодо ракети РФ, яка летіла в напрямку Польщі. Сусідня країна не може змиритися з тим, що в Україні йде війна, треба стимулювати збройову промисловість по всій Європі, сказали у Міноборони Польщі.

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