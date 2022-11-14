УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Деокупація триває: ЗСУ продовжать контрнаступ навіть взимку - Подоляк

14 листопада 2022, 19:03

Україна не планує "заморожувати" війну і припиняти контрнаступ в холодну пору року.

ВСУ, сніг
ЗСУ не припинять свій контрнаступ навіть взимку / Колаж фото ua.depositphotos.com, 10-та гірсько-штурмова бригада

Українські військові не зупинятимуться і продовжать потужний контрнаступ навіть взимку. Україна не планує "заморожувати" війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Der Standard.

Він назвав звільнення Херсона однією з перемог ЗСУ, але не варто вірити чуткам про те, що Україна нібито домовилася з РФ.

"В України немає абсолютно ніяких причин і немає можливості припинити цей наступ. Якщо Україна припинить це робити, Росія використає час для підготовки військ, введе їх в Україну і зміцнить свої позиції", – сказав Подоляк.

Україна повинна тиснути по всіх фронтах, щоб звільнити всі території, які захопили російські окупанти. Тим більше армія РФ перебуває в депресії після звільнення Херсона, чим можуть скористатися наші захисники.

"У Запорізькій і Луганській областях теж йде війна. Росія знаходиться в дуже деморалізованому стані. Після деокупації Херсона росіяни в депресії. І четвертий момент: якщо український наступ загальмується або сповільниться, західні партнери можуть втомитися від війни і підштовхнути до переговорів. Росія не хоче переговорів, поки не буде повністю переважати у військовому плані. Тому деокупація триває", - додав Подоляк.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Також Зеленський підкреслив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії - кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців", - сказав президент.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк мирні переговори з Росією контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:40

Як позбутися головного болю без знеболювальних: ефективні способи

20:30

Гороскоп на завтра 15 листопада: Раки зможуть розслабитися, а Скорпіони повинні попрацювати

20:12

Вимагає розмоми з Путіним: президент Китаю назвав свою версію переговорів з БайденомВідео

20:10

Прикмети на 16 листопада: які 3 речі потрібно зробити в день Анни, щоб залучити велику удачуВідео

20:06

Христина Остапчук розповіла, хто її утримує: "Йому 85, він має великий спадок"

Реклама
20:00

"Мирного шляху немає": офіцер ЗСУ розповів, як буде відбуватися звільнення КримуВідео

19:53

"Ймовірність такого сценарію - 0%": Путін не погодиться на виведення військ з України - опозиціонерВідео

19:35

"Перемога України - плюс для США": експерт розповів, чому війна не затягнеться до 2024 року

19:10

Захід з Білорусі будеПогляд

19:03

Деокупація триває: ЗСУ продовжать контрнаступ навіть взимку - ПодолякВідео

18:55

Обрав сторону добра: у бою з російськими окупантами героїчно загинув 25-річний уродженець Тайваню

18:16

Як зміцнити волосся в домашніх умовах: 4 кращих маски, які реально діютьВідео

18:01

Ядерна зброя і війна в Україні: Байден і Сі Цзіньпін зробили заяву після переговорівВідео

17:55

"Гарматне м'ясо" закінчилося: Путін офіційно дозволив іноземцям служити в російської арміїВідео

17:09

Як помити посуд без миючих засобів: 3 способи від досвідчених господинь

17:07

Закатували у власному погребі: "визволителі" по-звірячому вбили подружжя фермерів на Херсонщині

16:38

Тодоренко оголилася на очах у знаменитого спортсменаВідео

16:13

"На Москву наступати не будемо": все, що відомо про приїзд Зеленського у ХерсонФотоВідео

16:07

Держпереворот у Кремлі неминучий, і він буде раптовим – ПодолякВідео

15:50

В Україні поки не можуть відмінити відключення світла: у ДТЕК заявили про серйозну проблемуВідео

Реклама
15:48

"Зовні було зрозуміло, що людина хворіє": священик розповів правду про здоров'я Олега Винника

15:48

ЗСУ отримали вантажівку Volkswagen за сприяння Favbet Foundation

15:41

Україну замете снігом і вріже мороз на цьому тижні: синоптики назвали датуВідео

15:14

Закохана в Зеленського, але одружена з Росією: Лоліта зробила провокаційну заяву

15:13

Прикмети на 15 листопада: які 2 речі не можна робити в самий неприємний день місяцяВідео

15:02

У Європарламенті готуються оголосити Росію країною-терористом на наступному тижніВідео

15:02

Простий тест по очах: колір очей розповість багато про ваш характерВідео

15:00

США зацікавлені у завершенні війни до 2024 року, від цього залежить другий термін Байдена — Бала

14:37

"Кадирову привіт!": на Херсонщині чеченці так тікали від ЗСУ, що погубили трупи всіх своїх солдатівВідео

14:31

Божественний салат Чорна перлина на Новий рік 2023: рецепт справжнього делікатесуВідео

14:19

Тиждень без масованих ракетних ударів РФ: у ЗСУ пояснили причину "затишшя"Відео

14:04

"Китай і США можуть впоратися з розбіжностями": Байден вперше зустрівся з Сі ЦзіньпіномВідео

13:50

Навіщо заморожувати нижню білизну: оригінальний лайфхак від бережливих господинь

13:47

Топ-9 кімнатних рослин, що очищають повітря від пилу, тютюнового диму і токсинів

13:27

У Туреччині таємно відбуваються переговори між Росією і США – ЗМІВідео

13:22

Голос країни-12 Суперфінал: список учасників, які потрапили в прямий ефірВідео

13:14

У Лаврова влаштували істерику: не хочуть виводити війська і йти на реальний діалог з УкраїноюВідео

13:11

"Скиглення Путіна про переговори нічого не змінить": Подоляк відповів на бажання РФ "поговорити"Відео

13:00

Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2022: Тельці спілкуватимуться, а Риби допустять помилки

12:45

"Мокрий ґрунт і болото виснажуватимуть": генерал США Ходжес попередив про небезпеки війни взимкуВідео

Реклама
12:09

Лавров нібито госпіталізований на Балі: в МЗС РФ все заперечуютьВідео

12:05

Більше не сексі-діва: мовчунка Maruv випускає нову пісню вперше з початку повномасштабної війниВідео

11:45

Зеленський прибув у звільнений ХерсонВідео

11:27

Макрон заявив про необхідність діалогу з Путіним

11:02

Бійці ЗСУ на човнах переправляються через Дніпро: у Міноборони показали відеоВідео

10:39

Захисник України сім годин їхав стоячи: в поїзді УЗ військового прогнали в тамбур через "поганий запах"

09:57

Справжня гроза для військ РФ: десантник ЗСУ збив понад 15 ворожих БПЛА та 2 вертольоти Ка-52Відео

09:31

На Чернігівщині від обстрілу окупантів загинула молода прикордонниця, у неї залишилася 13-річна донька

09:25

"Рішення має бути глобальним": президент Аргентини напрошується за стіл переговорів між Україною і РФВідео

09:10

Гороскоп таро на тиждень 14-20 листопада 2022: Тельцям - розчарування, а Рибам - повернення в минуле

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти