Деокупація триває: ЗСУ продовжать контрнаступ навіть взимку - Подоляк

ЗСУ не припинять свій контрнаступ навіть взимку / Колаж фото ua.depositphotos.com, 10-та гірсько-штурмова бригада

Українські військові не зупинятимуться і продовжать потужний контрнаступ навіть взимку. Україна не планує "заморожувати" війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Der Standard.

Він назвав звільнення Херсона однією з перемог ЗСУ, але не варто вірити чуткам про те, що Україна нібито домовилася з РФ.

"В України немає абсолютно ніяких причин і немає можливості припинити цей наступ. Якщо Україна припинить це робити, Росія використає час для підготовки військ, введе їх в Україну і зміцнить свої позиції", – сказав Подоляк.

Україна повинна тиснути по всіх фронтах, щоб звільнити всі території, які захопили російські окупанти. Тим більше армія РФ перебуває в депресії після звільнення Херсона, чим можуть скористатися наші захисники.

"У Запорізькій і Луганській областях теж йде війна. Росія знаходиться в дуже деморалізованому стані. Після деокупації Херсона росіяни в депресії. І четвертий момент: якщо український наступ загальмується або сповільниться, західні партнери можуть втомитися від війни і підштовхнути до переговорів. Росія не хоче переговорів, поки не буде повністю переважати у військовому плані. Тому деокупація триває", - додав Подоляк.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Також Зеленський підкреслив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії - кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців", - сказав президент.

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