Путін визнав удари по цивільних об'єктах і відповів на пропозицію Зеленського

Володимир Путін також визнав, що армія РФ завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

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Володимир Путіна відповів на пропозицію Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

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Путін визнав, що армія РФ завдає ударів по цивільній інфраструктурі

Путін хоче "розібратися" з пропозицією Зеленського про припинення атак на цивільні об'єкти

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що підтримує "будь-які мирні ініціативи" щодо завершення війни проти України.

За його словами, бойові дії після "великоднього перемир'я" поновилися, цитують його російські пропагандисти.

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"Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив, розраховує, що Київ ставитиметься так само", - заявив Путін, але вважає, що Україні "підказали" не відкидати мирні ініціативи.

"Пропозиція про перемир'я розглядалася Києвом як гра долями", - стверджує глава Кремля.

При цьому він також заявив про необхідність "розібратися" з пропозицією не атакувати цивільні об'єкти, яку озвучив раніше Володимир Зеленський.

"Росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь", - сказав кремлівський диктатор.

Крім того, Путін також визнав, що армія країни-агресора РФ завдає ударів по цивільній інфраструктурі. За його словами, удари по цивільних об'єктах завдають, якщо їх нібито використовують військові.

За його словами, у Сумах нібито відбувалося нагородження українських військових, які "скоювали злочини в Курській області".

"Великоднє перемир'я" - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі мінімум на 30 діб.

Як писав Главред, раніше Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я" до 00:00 21 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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