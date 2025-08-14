Путін готує карти: диктатор РФ вигадав план, як виправдатися перед Трампом на зустрічі

Диктатор планує взяти з собою на зустріч з Трампом історичні карти, за допомогою яких він хоче спробувати довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава".

Диктатор РФ вигадав план, як виправдатися перед Трампом на зустрічі/ колаж: Главред

Путін планує взяти на зустріч з Трампом "історичні матеріали"

За допомогою таких матеріалів він хоче спробувати довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава"

Російський диктатор Володимир Путін готує для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом певні "історичні матеріали", за допомогою яких він хоче спробувати довести американському президенту, що Україна нібито "штучна держава".

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Зазначається, що йдеться про географічні карти, які, за задумом глави Кремля, повинні довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава", сформована за рахунок територій інших країн.

За задумом Путіна, це начебто має виправдати військову агресію Росії проти України і претензії РФ на українські території.

"Такі псевдоісторичні спекуляції – типовий прийом російської пропаганди, до якого неодноразово вдавався у публічних виступах і сам путін. Подібний підхід є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою", – наголосили в ЦПД.

Також у відомстві нагадали, що більшість сучасних країн або їх частин у минулому входили до інших держав.

"Це стосується і нинішньої рф, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій рф у минулому належали іншим державам – Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо. Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн", – зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Зустріч Трампа і Путіна – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп оголосив про позицію щодо територій України – Макрон розкрив деталі. Трамп на зустрічі з Путіним добиватиметься припинення вогню, сказав Еммануель Макрон.

Як повідомлялося, зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці – у CNN розкрили деталі. Відповідних місць для саміту було небагато, особливо з огляду на ордер на арешт Путіна за звинуваченням у військових злочинах.

Нагадаємо, у Politico дізналися деталі, які гарантії отримає Україна після припинення вогню. За даними джерел, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні.

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

