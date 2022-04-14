Поліція схопила чоловіка, який у Бучі з окупантами катував прихильників ЗСУ / Нацполіція

Житель Кривого Рогу приїхав в Бучу до родичів і там, під час окупації міста російськими агресорами, перейшов на бік ворога. Про це повідомляє портал Цензор з посиланням на представників української Нацполіції.

Чоловік їздив у патрулі разом з окупантами, психологічно тиснув на жителів Бучі, погрожував і смертю, залякував зброєю, а деяких патріотично налаштованих громадян ‒ катував.

Також зазначається, що під час обшуку в тимчасовому житлі зловмисника поліцейські вилучили речові докази, які свідчать про його співпрацю з окупантами. Тому фігуранту вже оголошено про підозру у державній зраді.

Йому загрожує довічне ув'язнення. За такі дії фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше в місті Буча Київської області знайшли штаб "кадирівців" на вулиці Яблонській. Там окупанти катували і вбивали українців.

Моторошні кадри опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно, що загарбники розстрілювали людей впритул, а також випалювали їм очі і відрізали частини тіла.

У свою чергу, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що в Бучі на Київщині п'ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку. Після цього вона завагітніла.

Також загарбники зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами-а саму нещасну прив'язали до стільця і змусили невідривно дивитися.

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