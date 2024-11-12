Путін наказав повернути Курську область до 20 січня: ЗМІ назвали важливу причину

Зараз РФ повернула собі приблизно половину території, яку ЗСУ захопили в ході операції.

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Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Ключові тези із повідомлення:

Путін хоче повернути Курщину до 20 січня

РФ може посилити атаки дронами-камікадзе на українські позиції

Вибиття ЗСУ з Курщини може надати РФ більше повноважень на переговорах

Російський диктатор Володимир Путін наказав повернути Курську область до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа - 20 січня. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що Путін у спробі відбити Курську область у ЗСУ направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Союзники по НАТО вважають, що російський диктатор сподівається повернути території до інавгурації Трампа.

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Згідно з оцінкою британської військової розвідки, Росія найближчими днями, ймовірно, посилить атаки дронами-камікадзе на українські позиції, використовуючи нові пускові площі поблизу кордону.

Близько 12 тисяч північнокорейських призовників, ймовірно, також будуть задіяні у бойових діях у Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між РФ та КНДР.

За словами українських аналітиків, Кремль також може використати свою наймасштабнішу контратаку в Курській області, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області.

Зараз РФ повернула собі приблизно половину території, яку ЗСУ захопили в ході операції, розпочатої в серпні.

Однак, західні дипломати стурбовані тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб таким чином надати Росії більше повноважень на будь-яких мирних переговорах.

"Після початку контрнаступу в Курській області, РФ посилила атаки на лінії фронту. Зокрема, у жовтні російські війська зайняли більше території України, ніж за будь-який місяць з середини 2022 року", - додали у виданні.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Курській області проти ЗСУ воює майже 50 тисяч військових РФ. Їхня тактика – постійні штурми українських позицій дрібними групами. Інтервал між атаками – 10 – 15 хвилин.

Гловнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ зосередила в Курській області значну кількість сил з елітних російських ударних частин. Ворог намагається витіснити ЗСУ та просунутись вглиб території, яку контролює Україна.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що українські військові просунулися до краю головного "українського плацдарму" у Курській області - до бурелому в північній частині населеного пункту Новоіванівка.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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