ЗСУ протистоять десяткам тисяч солдатів РФ на Курщині: Сирський розкрив ситуацію

Завдяки стійкості українських воїнів, тисячі росіян не штурмють позиції ЗСУ на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, зазначив головком ЗСУ.

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Елітні підрозділи РФ атакують на Курщині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

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Тисячі росіян намагаються витіснити ЗСУ з позицій у Курській області і просунутися вглиб

Завдання ЗСУ на цьому напрямку — стримувати і знищувати ворога

РФ зосередила в Курській області значну кількість сил з елітних російських ударних частин. Ворог намагається витіснити ЗСУ та просунутись вглиб території, яку контролює Україна. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені", - зазначив головком ЗСУ.

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За його словами, як би не стійкість і мужність українськиї воїнів, ці десятки тисяч ворогів штурмували б позиції на Покровському, Курахівському чи Торецькому напрямках. Сирський наголосив, що це б значно погіршило ситуацію на фронті.

Наразі на Курщині ворог намагається витіснити українські підрозділи з займаних позицій і відвоювати територію, яку росіяни втратили. Головком ЗСУ пояснив, що завдання ЗСУ на цьому напрямку - стримувати та знищувати ворога на його землі.

"Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів. Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", - додав він.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, російська армія 7 жовтня відновила наступальні дії в Курській області, повідомили аналітики DeepState. Активність окупантів триває біля Погребків, Зеленого Шляху та Дар'їну, а біля Суджі вона дещо знизилася.

Натомість українські військові просунулися до краю головного "українського плацдарму" в Курській області - бурелому в північній частині Новоіванівки.

Як повідомляв Главред, у Курській області на головному "українському плацдармі" 9 листопада тривали бої. Проте підтвердженого просування в цьому районі у жодної зі сторін не було.

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