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ЗСУ звільняють землі і знищують ворога: Подоляк розніс плани РФ щодо "референдуму" на Херсонщині

20 вересня 2022, 13:02

Кремль намагається "заспокоїти" прихильників пропаганди війни проти України, вважає Михайло Подоляк.

ВСУ, Подоляк
Армія України звільняє свої території - Подоляк / Колаж УНІАН, Офіс президента, 24 канал

Росія намагається вигадати "заспокійливе" для прихильників курсу на окупацію України, складає пропагандистські гасла і просуває ідеї про "референдуми". Однак Збройні сили України продовжують виконувати свою роботу зі звільнення територій та знищення ворогів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акканті чиновник відреагував на заяву гауляйтера Херсонської області Кирила Стремоусова, який сказав, що 20 вересня окупанти з колаборантами, мовляв, зроблять заяву щодо псевдореферендуму.

За словами Подоляка, Москва вигадує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

"Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії. "Ми ще нічого не починали", "ми по-справжньому не воювали", "референдуми змінять усе". Збройні Сили України тихо, спокійно та методично роблять свою роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів. Різниця очевидна" - підкреслив Михайло Подоляк.

"Референдуми" Росії в Україні

У Луганській обласній військовій адміністрації 17 вересня зробили заяву про те, що окупанти і колаборанти перенесли проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії не невизначену дату. Причина – наступ ЗСУ на Донбасі.

19 вересня так звані "громадські палати "ДНР" та "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу Росії. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять – Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Депутат Держдуми, координатор з міжпарламентських зв'язків з "Народною радою ЛНР" Віктор Водолацький сказав, що "референдуми" з метою анексії Донбасу можуть бути організовані цієї осені.

За його словами, в нібито "ЛНР" вже готові до проведення псевдореферендуму.

Дивіться відео Главред - Росія панічно боїться втратити Херсон

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референдум Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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