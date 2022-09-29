'Хтось набрехав': результати 'референдуму' РФ фальшиві - помилку помітив уважний математик

Борис Трушин розкрив фальсифікацію "референдумів" / Reuters

Офіційно оголошені результати "референдумів" на захоплених територіях України є сфальсифікованими, заявив учитель математики з РФ і популяризатор науки Борис Трушин.

Про це він розповів у матеріалі "Математика референдуму в "ДНР" на порталі YouTube.

Математик нагадав, що раніше росЗМІ повідомили про те, що на "референдумі" в "ДНР" було оброблено 56,85% протоколів, за входження в РФ проголосували 94,75% жителів.

Пізніше з'явилася новина про те, що за результатами обробки 82% протоколів, за входження до складу Росії проголосувало 99,06% виборців.

Грунтуючись лише на офіційно оголошених результатах "референдуму" Трушин пояснив, чому ці дані є сфальсифікованими.

Для прикладу він взяв умовну цифру в 1 мільйон учасників "референдуму". Якщо, згідно з першою новиною, з 56,85% підрахованих бюлетенів (умовні 568 500 учасників) за віддали голоси 94,75% (538 654 людини), тоді проти повинні були проголосувати 29 846 осіб, уточнив математик.

Згідно з другою новиною, після підрахунку 82% бюлетенів (умовні 820 000 учасників голосування), за віддали голоси вже 99,06% (812 292 тисячі осіб), при цьому проти тоді проголосували тільки 7 708 осіб, підрахував він.

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Математик звернув увагу на те, що при підрахунку більшого числа бюлетенів число голосів "проти" виявилося менше, ніж раніше.

"Кудись поділися люди, які проголосували проти. Щось тут не так... хтось набрехав", - додав Трушин.

Референдум за захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

"Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і відомі. Тільки це нас і повинно цікавити. Не те, що звучить десь. А те, що є нашим завданням: більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил Спеціальних Операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, Національної гвардії, поліції, прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність", - заявив він.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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