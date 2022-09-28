У Путіна вибухнули погрозою окупувати весь Донбас після "референдумів"

Росія не має наміру припиняти війну - Пєсков / Колаж УНІАН

Рупор країни-агресора Дмитро Пєсков зробив заяву, згідно з якою Росія "збирається продовжувати загарбницьку війну проти України" та після оформлення анексії окупованих територій. Окупанти хочуть "захопити усі райони Донбасу".

Як повідомляє РИА Новости, він розповів про те, що Москва продовжуватиме війну як мінімум допоки не окупує всі райони Донецької області.

"Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, що не всі території "ДНР" ще "звільнені". Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року. Тому, як мінімум, потрібно "звільнити" всю територію "ДНР", - додав чиновник.

Також він підкреслив, що військові дії відбуватимуться і після анексії Росією окупованих територій України.

Плани Росії щодо анексії територій України

Росія та її колаборанти у період з 23 по 27 вересня провели "референдуми" в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Намалювали "результати", згідно з якими жителі окупованих регіонів нібито готові приєднатися до Росії.

Президент РФ Володимир Путін до цього оголосив мобілізацію в Росії. Під час заяви він сказав, що Москва має намір визнати "результати референдумів" на захоплених територіях.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва в оперативному порядку збирається оформити всі документи для подальшої анексії українських територій.

"При позитивному рішенні на "референдумах" на Донбасі, підуть дії парламенту і президента Росії. Будуть підписані документи, все буде оперативно", - додав він.

Президент Володимир Зеленський сказав, що "референдуми" Росії на захоплених територіях України виключають можливість подальших перемовин.

За його словами, це небезпечний сигнал з Кремля, який вказує на плани Путіна продовжувати війну.

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