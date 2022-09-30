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Путін зібрав у Кремлі гауляйтерів і оголосив про анексію захоплених областей України

30 вересня 2022, 15:25

У Москві заявили про "прийняття нових суб'єктів в РФ".

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

Володимир Путін у п'ятницю, 30 вересня, оголосив про анексію окупованих територій України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Помпезна церемонія відбулася в Кремлі, куди привезли призначених окупантами "глав адміністрацій" (гауляйтерів).

"Сьогодні ми підписуємо договори про прийняття до складу Росії чотирьох нових регіонів, суб'єктів Російської Федерації", - заявив він.

При цьому в Кремлі організували церемонію підписання договорів "про прийняття нових суб'єктів в РФ".

У Москву також привезли кремлівських маріонеток: ватажків терористичних "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушилина і Леоніда Пасічника, а також гауляйтерів у Херсонській та Запорізькій областях (Володимир Сальдо та Євген Балицький).

Анексія захоплених територій України

Раніше Путін видав укази про нібито "визнання незалежності" окупованих російськими військами територій Херсонської та Запорізької областей.

У своїх указах Путін помилково послався "на волевиявлення народу", а також на нібито"принципи і норми міжнародного права".

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни Великої сімки і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

Президент США Джо Байден також пообіцяв ввести серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не змириться з будь-якими спробами Росії захопити наші землі. Він зазначив, що проведені Росією псевдореферендуми є нікчемними і не змінюють реальності того, що територіальна цілісність України буде відновлена. За словами президента, реакція України на визнання Росією результатів цих "референдумів" буде дуже жорсткою.

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У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Володимир Путін війна Росії та України
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