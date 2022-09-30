Путін зібрав у Кремлі гауляйтерів і оголосив про анексію захоплених областей України

У Москві заявили про "прийняття нових суб'єктів в РФ".
Володимир Путін у п'ятницю, 30 вересня, оголосив про анексію окупованих територій України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.
Помпезна церемонія відбулася в Кремлі, куди привезли призначених окупантами "глав адміністрацій" (гауляйтерів).
"Сьогодні ми підписуємо договори про прийняття до складу Росії чотирьох нових регіонів, суб'єктів Російської Федерації", - заявив він.
При цьому в Кремлі організували церемонію підписання договорів "про прийняття нових суб'єктів в РФ".
У Москву також привезли кремлівських маріонеток: ватажків терористичних "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушилина і Леоніда Пасічника, а також гауляйтерів у Херсонській та Запорізькій областях (Володимир Сальдо та Євген Балицький).
Анексія захоплених територій України
Раніше Путін видав укази про нібито "визнання незалежності" окупованих російськими військами територій Херсонської та Запорізької областей.
У своїх указах Путін помилково послався "на волевиявлення народу", а також на нібито"принципи і норми міжнародного права".
Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.
Країни Великої сімки і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.
Президент США Джо Байден також пообіцяв ввести серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не змириться з будь-якими спробами Росії захопити наші землі. Він зазначив, що проведені Росією псевдореферендуми є нікчемними і не змінюють реальності того, що територіальна цілісність України буде відновлена. За словами президента, реакція України на визнання Росією результатів цих "референдумів" буде дуже жорсткою.
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Агресія РФ в Криму і на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".