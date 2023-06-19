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Путін восени оголосить в Росії мобілізацію - Гіркін

Дмитро Відоменко
19 червня 2023, 08:02 оновлено 19 червня, 08:22
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Терорист Ігор Гіркін оголосив, що у російського диктатора Володимира Путіна не залишиться виходу, окрім як восени оголосити загальну мобілізацію.
Гіркін, російські окупанти
Гіркін, російські окупанти / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Один з топових російських бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) стверджує, що російський диктатор Володимир Путін планує оголосити загальну мобілізацію в країні-агресорі Росії. Свій прогноз бойовик виклав у месенджері Telegram.

"Мобілізацію, швидше за все, оголосять восени. Просто тому, коли Міністерство оборони, яке зараз звітує, що ми набрали 135, здається, тисяч контрактників, сором'язливо зізнається, що серед цих 135-ти тисяч вже значна частина вибита в боях. Дуже важких боях - кровопролитних не тільки для противника [...]. Це не плюс 135 тисяч ‒ це з наявного тисяч 70-80 просто перевели в іншу категорію. Не знаю точних цифр, може, і більше", ‒ вказав він.

Не забув Гіркін штовхнути і своїх давніх опонентів з Міноборони країни-агресора РФ - мовляв, ті своїм "окозамилюванням" диктатору Путіну доведуть ситуацію до того, що в зоні бойових дій українських солдатів буде в чотири рази більше, ніж російських агресорів.

Дивіться на відео - "Мобілізація в Росії: для чого Путін збільшує свою армію":

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українську державу попереду чекають головні битви у розв'язаній країною-агресором Росією війні. Потрібно звільнити своїх людей з російської неволі і відновити територіальну цілісність.

"Ми повинні звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми повинні відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - підкреслив Зеленський.

Заступник Міністра закордонних справ України Андрій Мельник підкреслив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії і винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішено вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

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