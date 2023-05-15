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"Вони не бачили нічого, крім Путіна": Сотник розповів, як пропаганда РФ "прожарила" мозок росіянам

Аліна Дембіцька
15 травня 2023, 20:27 оновлено 15 травня, 20:29
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Росіяни глибоко впевнені у тому, що Захід нібито хоче їх знищити та забрати їхні багатства, підкреслив журналіст.
Владимир Путин, Александр Сотник
Сотник розповів, як пропаганда РФ "прожарила" мозок росіянам / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

У результаті тривалої пропагандистської кампанії, впровадженої російським урядом, у громадян країни-агресорки сформувалося спотворене уявлення про Захід. Росіяни глибоко вірять у те, що Захід буцімто бажає знищити їхню країну та привласнити багатства. Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"На мій погляд, пропаганда ще сильна і дуже прожарила мозок. Тому люди там впевнені, що Захід хоче їх знищити, забрати їхні багатства, от він забере собі Україну і стане ближчим до російських кордонів, Захід і так уже став сильнішим, от і Фінляндія вже вступила до НАТО. Всі ці патерни працюють, змушують глибинаріїв наїжачитися і з ще більшою жорстокістю сприймати західний світ. Вони навіть уявити собі не можуть, що США живуть і навіть не думають про те, як би захопити сортир Марьванни. Вони не розуміють, що Штати технологічно розвинені й самодостатні, в тому числі і в плані корисних копалин. Це була радянська пропаганда, помножена на десять, а, може, і не помножена, але вона потрапила в ослаблені мізки і зацвіла таким пишним цвітом, що її ніяк не викорчувати", - зауважив Сотник.

За його словами, проблема полягає в тому, що це населення РФ зі своїми великоімперськими патернами ходить по колу.

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"Можна було б сказати: гаразд, вимре це покоління, з'явиться нове, молоде. Але яке "молоде"? За 23 роки при Путіні вже виросло два покоління! Вони не бачили нічого, крім Путіна, і не чули нічого, крім пропаганди. Ці молоді люди – кінчені "совки", совкопітеки. Як бути з ними? Будемо чекати, поки й вони вимруть? Зараз їх прожарюють, коли вони біжать захоплювати Україну. Вони біжать на Київ, але спотикаються під Бахмутом і перетворюються на добрива. Але всіх їх не пересмажиш, їх багато", - підкреслив журналіст.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником:

Пропаганда РФ про війну в Україні

Нагадаємо, раніше помічник директора країни-окупанта Росії Путіна Володимир Мединський вибухнув пропагандою про війну проти України. Мовляв, у РФ з Україною "жодного конфлікту" немає, і вона нібито є "невід'ємною частиною російського світу". При цьому він сказав, що повномасштабний напад був неминучим. Мовляв, це "війна імперії проти колонії".

"Я не відчуваю ненависті до українського народу і України. Мені глибоко симпатичний український народ. Там в мені багато крові намішано, тому я кажу, що я справжній росіянин, чого тільки не намішано. І я відчуваю величезну любов до цієї землі і її історії, і її героїчному минулому. Це частина російської землі. Україна - це невід'ємна частина російського світу...", - нафантазував Мединський.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв раніше опублікував свій новий фантастичний твір, наповнений абсурдом про майбутнє України і Заходу. Мовляв, Україна "нікому не потрібна", а Захід, мовляв,"очікує Захід".

"Така Україна не потрібна нікому на планеті. Саме тому її не буде", - мрійливо написав Медведєв.

Про те, чи буде існувати країна-окупант Росія і якою вона буде за результатами війни проти України, Медведєв чомусь промовчав.

Як зазначив журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький, пропаганда в країні-агресорці Росії є не просто інструментом впливу на громадян, але і слугує головним інструментом обслуговування поточної влади. Вона приховує великі рішення, які приймає лише маленька група людей, та забезпечує поділ відповідальності на випадок негативних наслідків.

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