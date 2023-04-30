Попереду на Україну чекають головні битви цієї війни - Зеленський

Україна повинна повністю відновити свою територіальну цілісність - як на суші, так і на морі, підкреслив глава держави Володимир Зеленський.

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На Україну чекають вирішальні битви - Зеленський / Колаж скріншот YouTube, Арміяinform

На українську державу попереду чекають головні битви у розв'язаній країною-агресором Росією війні. Потрібно звільнити своїх людей з російської неволі і відновити територіальну цілісність. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у неділю, 30 квітня, під час участі у заходах з нагоди Дня прикордонника України український гарант сказав про те, що попереду на державу чекають головні битви цієї війни.

За словами президента, Україні треба звільнити своїх людей з російської неволі і повністю відновити територіальну цілісність держави.

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"Ми повинні звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми повинні відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію для того, щоб звільнити всі свої території, включаючи Крим. За словами гаранта, успіх військової операції залежить від підтримки союзників на Заході.

Колишній радник керівника Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що для звільнення окупованого Криму ЗСУ потрібно вийти до Азовського моря і розбомбити Кримський міст. Окупанти РФ потраплять в оточення, а українським військам в такому випадку навіть не знадобиться заходити на півострів. Однак за Донбас, вважає Андрусів, доведеться серйозно воювати.

Колишній радник Банкової Олексій Арестович вважає, що після того, як ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя, українська армія почне завдавати ударів по військових об'єктах військ РФ в окупованому Криму. На думку Арестовича, ЗСУ розтрощать Кримський міст і Чорноморський флот.

Дивіться відео Главред - Андрусів розповів про особливості контрнаступу армії України

Війна Росії проти України: