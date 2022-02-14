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Путін схвалив проєкт відповіді Росії щодо "гарантій безпеки" - Песков

14 лютого 2022, 19:01

Російський МЗС продовжить роботу над остаточним текстом відповіді, який потім буде направлений США і НАТО.

Путина
Путін схвалив проект відповіді щодо "гарантій безпеки" / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін схвалив проєкт відповіді США і НАТО щодо так званих "гарантій безпеки". Документ російському лідеру представив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє видання РИА Новости.

"Президент концептуально схвалив проект, який був представлений Лавровим", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Песков.

За його словами, російське МЗС продовжить роботу над остаточним текстом відповіді, який потім буде направлений США і НАТО. Песков додав, що поки терміни передачі документа невідомі.

Відповідаючи на питання про можливість публікації російської відповіді Песков сказав, що рішення про це прийме Путін.

Вимога Росією "гарантій безпеки"

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікував два документи – проект договору РФ і США з гарантій безпеки і проєкт Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу. У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови України від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

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26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

1 лютого стало відомо, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантіям безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях по гарантіям безпеки проігнорували Російські заклопотаності.

2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США і НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

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