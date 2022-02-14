Посол України Пристайко допустив відмову Києва від вступу до НАТО

Вадим Пристайко зробив гучну заяву про членство України в НАТО / УНІАН

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив, що Україна може погодитися відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

Про це Пристайко сказав у розмові з журналістом ВВС Radio 5.

"Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що його країна може погодитися не приєднуватися до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Це означало б, що країна відмовляється від мети, прописаної в її Конституції", - йдеться в повідомленні у Twitter.

На запитання, чи розглядає Київ можливість відкласти свої плани щодо членства в НАТО попри те, що це прописано в українській Конституції, Пристайко відповів: "Ми могли б, особливо коли нам погрожували, шантажували й підштовхували до цього".

За словами Пристайка, Україна "може проявити гнучкість".

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До слова, це перша подібна заява від українських офіційних осіб за останні 8 років. Досі ніхто з представників влади або дипломатів не допускав відмови від курсу на вступ до НАТО.

Як відомо, 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати.

19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко.

21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Вимоги Росії щодо гарантій безпеки

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікував два документи – проект договору РФ і США з гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу. У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови України від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на Схід.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

1 лютого стало відомо, що США отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих гарантій безпеки. Таку заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності, при цьому він відмовився розкрити зміст цього документа.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх письмових відповідях щодо гарантій безпеки проігнорували російські заклопотаності.

2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США й НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

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