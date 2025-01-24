ОПЕК має діяти: Трамп вигадав, як негайно закінчити війну в Україні

Президент США заявив, що нинішні високі ціни на нафту дозволяють Росії продовжувати агресію.

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Трамп вимагає від ОПЕК обвалити ціни на нафту / Колаж: Главред, фото: The White House, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп закликав ОПЕК знизити ціни на нафту

Зниження цін на нафту має змусити Росію припинити війну

Після промови Трампа ціни на нафту впали

ОПЕК має знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди РФ. Низькі ціни на нафту сприятимуть швидкому завершенню війни в Україні. Про це у п'тницю, 24 січня, заявив президент США Дональд Трамп у Північній Кароліні, пише Reuters.

"Один зі способів швидко зупинити це (війну в Україні - Главред) - припинити заробляти так багато грошей і знизити ціни на нафту для ОПЕК. Тому, ОПЕК - обвалюйте ціни на нафту. Тоді ця війна негайно припиниться", - сказав Трамп. відео дня

Заява президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі обвалила ціни на нафту, повідомляє CNBC. Вартість американської нафти знизилася на 82 центи до 74,6 долара за барель, а ціна нафти Brent впала на 71 цент і становила 78,29 долара за барель. До промови Трампа ціни були вищими.

Хоча в п’ятницю ціни трохи підвищилися, загалом за тиждень зафіксовано зниження. Аналітики пов'язують це зі збільшенням видобутку енергоресурсів у США, а також із закликами Трампа до ОПЕК знизити ціни.

За словами Трампа, якби ціна на нафту знизилася, війна Росії проти Україи припинилася б "негайно". Наразі ціна залишається "достатньо високою, щоб ця війна продовжувалася".

У відповідь Кремль відкинув заяви Трампа і заявив, що війна "стосується не нафти, а національної безпеки". Представники ОПЕК наразі не прокоментували заяви Трампа.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Нагадаємо, 23 січня президент США Дональд Трамп під час виступу в Давосі заявив, що США працюють над досягненням мирної угоди між Росією та Україною. Він закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти, адже дешева нафта, на його думку, допоможе зупинити війну.

Як повідомляв Главред, Трамп також заявив, що в разі, якщо Росія не погодиться швидко завершити війну, США запровадять найсильніші санкції та тарифи. Американський президент вкотре зазначив, що за його президентства у 2022 році війна Росії проти України не почалася б, оскільки, хоча Україна й була метою Путіна, він не нападав чотири роки.

Водночас Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського і заявив, що той "не ангел" і міг уникнути війни, уклавши угоду.

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