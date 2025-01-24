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Єрмак: пропонуємо зафіксувати ціну в $30 за барель російської нафти

Віталій Кірсанов
24 січня 2025, 00:57
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Група Єрмака - Макфола "повністю підтримує президента США Дональда Трампа в прагненні знизити ціни на нафту".
Андрей Ермак
Який шлях глобальної безпеки пропонує Єрмак / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Коротко:

  • Який шлях глобальної безпеки пропонує Єрмак
  • Чи зможе РФ фінансувати війну

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що міжнародна робоча група з санкцій проти РФ, яку очолюють він і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана - Споглі (FSI), посол Майкл Макфол, вважає, що ціну російської нафти слід обмежити стелею в $30 за барель. Про це Єрмак написав у Telegram.

"Жорсткий price cap і подальше зниження ціни бареля російської нафти - це шлях до глобальної безпеки. Наша санкційна група пропонує зафіксувати ціну на $30", - написав Єрмак.

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Він підкреслив, що група Єрмака - Макфола "повністю підтримує президента США Дональда Трампа в прагненні знизити ціни на нафту".

"Результатом цього буде обвал російських можливостей фінансувати війну", - вважає Єрмак.

Варто зазначити, що Єрмак написав про бажану ціну на нафту після заяви Дональда Трампа в Давосі про те, що має намір попросити Саудівську Аравію і країни ОПЕК знизити ціни на нафту. На його думку, якщо ціни знизяться, війна РФ проти України швидко завершиться.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 січня США запровадили нові санкції проти понад 400 компаній з російського енергосектору, зокрема щодо більш ніж 30 нафтосервісних компаній, серед яких "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз". Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Акції російських нафтокомпаній зазнавали падіння на Московській біржі кілька днів поспіль через нові санкції.

Індія планує припинити використання нафтових танкерів, на які накладено санкції США за перевезення російських вантажів, повідомляє Bloomberg.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев висловив свою думку про перспективи введення нових санкцій проти Росії.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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