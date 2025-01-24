Єрмак: пропонуємо зафіксувати ціну в $30 за барель російської нафти

Група Єрмака - Макфола "повністю підтримує президента США Дональда Трампа в прагненні знизити ціни на нафту".

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Який шлях глобальної безпеки пропонує Єрмак / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

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Який шлях глобальної безпеки пропонує Єрмак

Чи зможе РФ фінансувати війну

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що міжнародна робоча група з санкцій проти РФ, яку очолюють він і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана - Споглі (FSI), посол Майкл Макфол, вважає, що ціну російської нафти слід обмежити стелею в $30 за барель. Про це Єрмак написав у Telegram.

"Жорсткий price cap і подальше зниження ціни бареля російської нафти - це шлях до глобальної безпеки. Наша санкційна група пропонує зафіксувати ціну на $30", - написав Єрмак. відео дня

Він підкреслив, що група Єрмака - Макфола "повністю підтримує президента США Дональда Трампа в прагненні знизити ціни на нафту".

"Результатом цього буде обвал російських можливостей фінансувати війну", - вважає Єрмак.

Варто зазначити, що Єрмак написав про бажану ціну на нафту після заяви Дональда Трампа в Давосі про те, що має намір попросити Саудівську Аравію і країни ОПЕК знизити ціни на нафту. На його думку, якщо ціни знизяться, війна РФ проти України швидко завершиться.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 січня США запровадили нові санкції проти понад 400 компаній з російського енергосектору, зокрема щодо більш ніж 30 нафтосервісних компаній, серед яких "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз". Про це повідомило Міністерство фінансів США.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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