Путін назвав втрату частини Курської області 'ситуацією', в 'ефір' пустили бомбардування Курська

Російський диктатор знову викликав "на килим" губернаторів Курської, Бєлгородської та Брянської областей.

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Путін стривожений "ситуацією" під Курськом / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін назвав бої в Курській області та взяття під контроль ЗСУ низки населених пунктів "ситуацією".

На нараді в четвер, 22 серпня, Путін допитував губернаторів Курської, Брянської та Бєлгородської областей щодо "ситуації, що склалася". Щоправда, глава Кремля не уточнив, про яку саме ситуацію йдеться.

"Зібрав вас, щоб обговорити ситуацію, яка складається на даний момент у прикордонних регіонах Росії", - звернувся він до учасників засідання. відео дня

Путіну відразу ж почали доповідати, мовляв, Курська АЕС "на контролі", станція нібито працює в "штатному режимі", а ЗСУ тихо "вибивають" на територію України.

Пропагандисти ж не приховують, що їхня авіація бомбить своїх же співгромадян на території Курської області. До карти бойових дій "СВО" вже прималювали Курщину і показали місця скидання авіабомб - на російські міста і села.

Як писав Главред, на цьому ж засіданні Путін ніс нісенітницю про нібито плани України атакувати Курську АЕС - його заяви "збіглися" з приїздом на станцію глави МАГАТЕ Гроссі.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

У середу, 21 серпня, українські війська досягли незначного просування вперед у рамках операції на Курській ділянці фронту. Зокрема, українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки (на північний схід від Кореневого і за 33 км від міжнародного кордону).

Під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. Бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

За даними Bild, українські військові впритул наблизилися до населеного пункту Кореневе в Курській області і просунулися на інших напрямках. Захоплення цього селища завдасть значного удару по репутації Володимира Путіна, навіть більшого, ніж втрата Суджі.

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