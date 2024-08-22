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"Ляпас" Путіну: диктатор втрачає контроль над ситуацією на Курщині - Фесенко

Марія Николишин
22 серпня 2024, 10:55
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Курська операція — це удар по репутації та самолюбству Кремля, а також по всій російській армії, каже політолог.
'Ляпас' Путіну: диктатор втрачає контроль над ситуацією на Курщині - Фесенко
Путін втрачає контроль над ситуацією на Курщині / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, deepstatemap.live

Курська операція Сил оборони України вже має цілу низку політичних наслідків для Росії. Найголовніше з них те, що війна перейшла на територію Російської Федерації. Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зауважив, що РФ втратила контроль над частиною території Курської області. І це не просто вперше за нинішню велику війну Росії проти України, а вперше після Другої світової війни.

За його словами, навіть деякі російські політологи, причому лояльні до Кремля, назвали це ляпасом Путіну.

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"По суті, це прояв слабкості, неготовності до таких дій. Це і слабкість Кремля, і російської армії. Причому знову сталася іронія з темою "трьох днів". На початку війни Кремль пообіцяв за "три дні розгромити" Україну. І багато хто вірив у це, очікував подібного. Але не вийшло, і досі не виходить. А тепер Герасимов, начальник генштабу збройних сил Російської Федерації, пообіцяв Путіну за "три дні" вирішити проблему в Курській області. Причому вони не називають це війною. Вони називають це "масштабними провокаціями", "проблемами", "спробою прориву". Хоча яка тут спроба, якщо російська влада втратила контроль більш ніж на 1 тис. квадратних кілометрів Курської області?", — наголосив політолог.

Він також підкреслив, що Курська операція — це удар по репутації та самолюбству Кремля, а також по всій російській армії.

"Слабкість Кремля проявилася не тільки всередині Росії. Вона відчувається знову, як у 2022-му році, і за кордоном. І Путін потенційно зараз втрачає контроль над розвитком ситуації. Він хотів примусити Україну до миру на своїх умовах, до односторонніх поступок. А тепер позиції Києва в перспективі майбутніх мирних переговорів значно посилилися. І сама логіка перемовин неминуче має змінитися. Це викликає лють, роздратування у Путіна", — каже Фесенко.

За його словами, Путін намагається применшити масштаби того, що сталося, замовчати, але в диктатора це погано виходить.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

Також відомо, що наступ ЗСУ в Курській області створив чимало проблем для режиму Володимира Путіна в РФ, проте поки складно сказати, як операція остаточно вплине на стійкість його влади.

Крім того, раніше говорилось про те, що Україна продовжить військову операцію в Курській області і буде далі просуватися в регіоні, якщо Володимир Путін не піде на поступки і реальні перемовини з Києвом.

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