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Перед візитом глави МАГАТЕ: Путін звинуватив ЗСУ в спробі удару по Курській АЕС - що відомо

Юрій Берендій
22 серпня 2024, 15:53
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В РНБОУ наголосили, що ціль звинувачень ЗСУ в спробі атакувати Курську АЕС полягає в тому, щоб показати світові нібито ядерну провокацію з боку України.
Перед візитом глави МАГАТЕ: Путін звинуватив ЗСУ в спробі удару по Курській АЕС - що відомо
Путін звинуватив ЗСУ в спробі удару по Курській АЕС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ГУР МО

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в спробі вдарити по Курській атомній електростанції, що розташована в місті Курчатов Курської області. Про це він повідомив в ході так званої наради щодо ситуації на прикордонні Росії.

"Противник намагався сьогодні завдавати вночі ударів по [Курській - ред.] атомній електростанції", - сказав він.

Крім того, глава Кремля зазначив, що МАГАТЕ нібито проінформоване про ситуацію на Курській АЕС та сподівається, що міжнародна організація з атомної енергії відправить фахівців на АЕС в Курській області.

відео дня

"Сподіваюся, що, зрештою, це буде з їхнього боку зроблено",— заявив диктатор.

Перед візитом глави МАГАТЕ: Путін звинуватив ЗСУ в спробі удару по Курській АЕС - що відомо
Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Як відреагували в Україні

Водночас коментуючи заяви російського диктатора, керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ у своєму Телеграм-каналі наголосив, що план росіян із штурмом Силами оборони Курської АЕС з метою звинуватити Україну в ядерному тероризмі провалився, і тепер, не маючи альтернативи, Путін сам підключився до пропаганди загрози ядерного терору.

"Російський нелегітимний розповів, що буцімто ЗСУ намагалися вночі атакувати АЕС. Чиста брехня, яка вийшла після провальних заяв росіян про підготовку Україною "ядерної провокації" на Курській і Запорізькій АЕС у минулу п‘ятницю", - вказує він.

Коваленко припускає, що росіяни можуть самі здійснити цю провокацію та спробують довести її до міжнародного рівня.

"Як і казав, загроза ядерної провокації зі сторони РФ цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто Путін", - резюмував чиновник.

Що відомо про візит глави МАГАТЕ до Росії

В цьому контексті варто зазначити, що слова Путіна про удари по Курській АЕС чітко збіглись по часу із наміром очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі відвідати Курську АЕС наступного тижня. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Він сказав, що після візиту на Курську АЕС він має намір вирушити до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Що відомо про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок успішних дій Збройних сил України в Курській області, близько трьох тисяч російських солдатів ризикують опинитися в оточенні через підрив трьох мостів через річку Сейм. Як повідомляє The Wall Street Journal, війська РФ в цьому районі залишилися без ліній постачання.

Президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонні райони Сумської області, де провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. У зустрічі також взяв участь голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Зеленський повідомив, що головком ЗСУ надав звіт про оперативну ситуацію у всіх районах активних бойових дій, включаючи найскладніші напрямки фронту.

Операція в Курській області триває, і російські війська можуть опинитися в оточенні, заявив лейтенант Сил оборони та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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