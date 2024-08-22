Київ обговорить з Путіним ці три пункти: Kyiv Independent злив теми переговорів

Вже восени можуть бути організовані переговори Києва з Кремлем по трьом пунктам.

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Ймовірні переговори з РФ стартуватимуть восени / Колаж: Главред, скріншоти, фото: https://t.me/David_Arakhamia

Представники української влади готують цієї осені ґрунт для можливих переговорів з Росією. Перемовини включатимуть три основних пункти.

Таким інсайдом поділилося видання Kyiv Independent з посиланням на джерело, "близьке до Зеленського".

За словами джерела, Україна прагне "почати розмову з Росією" та спершу провести переговори по трьом пунктам:

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обмін полоненими за принципом "всі на всіх"; продовольча безпека; ядерна безпека;

Видання звертає увагу, що Курське вторгнення зміцнило позиції України, тому тепер Київ може диктувати свої правила гри.

В перспективі можливих переговорів особливо важливим, як підкреслює Kyiv Independent, є візит прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді, який має відвідати Київ 23 серпня.

Хто такий Нарендра Моді? Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія. Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

21 серпня Моді заявив, що під час візиту "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією.

"Як друзі і партнери, ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", — сказав він.

Kyiv Independent звертає увагу, що раптовий інтерес Індії до посередницьких зусиль між Україною та Росією стався через кілька тижнів після того, як Моді зазнав жорсткої критики на Заході за візит до Москви 8 липня, коли смертоносний російський ракетний удар убив щонайменше 41 цивільного в Україні та влучив у дитячу лікарню в Києві.

Переговори України та Росії - що відомо

Сьогодні радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав мету операції в Курській області та відповів псевдомиротворцям. За його словами, Курська операція українських сил унеможливлює миротворчу концепцію третіх країн, яка припускає, що можна досягти миру завдяки тільки територіальним поступкам з боку України.

Також стало відомо, що приблизить кінець війни і може пришвидшити вихід РФ з України. За словами експерта Світана, навіть одна операція зі звільнення Криму може вплинути на хід війни.

Як переконаний екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, прорив ЗСУ до Курської області посилив українську позицію та відкрив ряд можливостей. Зокрема, тепер можна розглядати варіант тиску на країну-агресора Росію з метою повернення до кордонів 1991 року.

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