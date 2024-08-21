Буде гірше за втрату Суджі: ЗСУ починають битву за ключову точку на Курщині - Bild

За даними ЗМІ, українські військові впритул наблизились до населеного пункту Коренево в Курській області та просунулись на інших напрямках.

https://glavred.net/ukraine/budet-huzhe-poteri-sudzhi-vsu-nachinayut-bitvu-za-klyuchevuyu-tochku-na-kurshchine-bild-10590299.html Посилання скопійоване

Захоплення цього селища вдарить по РФ більше ніж втрата Суджі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Bild

В той час, як російські офіційні особи стверджують про зупинку українського наступу в Курській області, з'являються докази протилежного. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вказуючи про початок битви за велике селище в Курській області.

Вранці 20 серпня телеграм-канал російського угруповання "Північ" опублікував відео, на якому видно, як підрозділи ЗСУ діють за 300 метрів від в'їзду в селище Кореневе, що розташоване за 19 км від кордону. На відео зафіксовано обстріл чотирьох українських автомобілів, з яких два було пошкоджено або знищено. За словами аналітика, ці кадри свідчать про початок боїв за Кореневе, до якого ЗСУ наближалися кілька днів.

Захоплення цього селища завдасть значного удару по репутації Володимира Путіна, навіть більшого, ніж втрата Суджі, вважає Юліан Рьопке.

відео дня

"На відміну від Суджі, він не міг би послатися на раптовість нападу і непідготовлену оборону. Через два тижні боїв у Курській області російська армія [тут - ред.] приведена в бойову готовність і перекинула в регіон тисячі солдатів як підкріплення. У цій ситуації програти українському експедиційному корпусу було б страшною ганьбою для російського військового керівництва", - робить висновок аналітик.

Крім того, він додав, що ЗСУ також продовжують просуватися на інших напрямках. На північний схід від Суджі, після запеклих боїв, українські війська взяли під контроль село Мартинівка, розташоване на трасі Р200, що веде до Курська.

Рьопке вказує на те, що це село, яке обороняли підрозділи кадирівців, було важливим плацдармом для потенційного контрнаступу на Суджу, але тепер загроза для ЗСУ значно зменшується.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 серпня Збройні сили України продовжили наступальні дії в Курській області Росії, і досягли нових успіхів, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Курська операція не тільки зірвала плани Росії щодо захоплення Сумської області, але й створила буферну зону, що знизило інтенсивність обстрілів. Окрім цього, окупанти були змушені звільнити певні ділянки фронту і перекидати частину військових з інших територій України на Курщину, хоча й незначною чисельністю, повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України".

У Коренівському районі Курської області українські військові завдали значних втрат російським морським піхотинцям, про що повідомляють російські Telegram-канали.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред