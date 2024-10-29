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Війська з КНДР уже потрапили "під роздачу" ЗСУ: ЗМІ розкрили напрямок удару

Олексій Тесля
29 жовтня 2024, 16:41
885
Північнокорейські солдати могли приєднатися до підрозділів 810-ї бригади РФ.
Війська з КНДР уже потрапили 'під роздачу' ЗСУ: ЗМІ розкрили напрямок удару
Війська КНДР перекидають для війни з Україною / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • ЗСУ могли вдарити по військових із КНДР
  • Куди перекинули війська з Північної Кореї

Війська КНДР імовірно вперше потрапили під удар Сил оборони України на лінії фронту в Курській області.

Таку інформацію отримали інформацію журналісти від анонімного співрозмовника з Державної прикордонної служби, пише El Pais.

Уточнюється, що Сили оборони били по точці дислокації північнокорейських солдатів у Курській області, проте відео- або фотодоказів цього видання не публікувало.

Водночас уточнюється, що за даними окремих бійців ЗСУ, які тримають позиції на російській території, наразі немає підтвердження, що військові з КНДР справді прибули на фронт і долучилися до бойових дій.

Що таке El País?

El País — найбільша за накладом щоденна газета в Іспанії. El País є однією з трьох основних іспанських національних газет (разом з "El Mundo" та "ABC"). Газетою El País, офіс якої розташований у Мадриді, володіє іспанський медіаконгломерат PRISA. Газету засновано 4 травня 1976 року. Головний редактор — Хав'єр Морено, пише Вікіпедія.

"Жоден із піхотних підрозділів, що воюють у Курську, з якими консультується газета, не мав візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті", - пишуть автори статті.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Водночас зазначається, що північнокорейські солдати могли приєднатися до підрозділів 810-ї бригади морпіхів ЗС РФ. При цьому співрозмовники журналістів із 95 бригади ЗСУ зазначили, що під Курськом північнокорейці навряд чи допоможуть підрозділам РФ, які складаються з новобранців.

"Солдати з 95-ї бригади припускають, що північнокорейці, якщо їм нарешті доведеться воювати і не виконувати інших матеріально-технічних завдань, не будуть готові давати хороший бій", - вважають українські військові.

Відправлення військ КНДР на війну з Україною

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про перекидання військ КНДР. Глава держави повідомив про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони, які близькі до зони бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли війська КНДР можуть почати воювати проти України. Частина солдатів КНДР вже перебралася ближче до України.

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що через 3-6 місяців північнокорейські військові на боці РФ будуть обкатані в бою. Це загроза, яку розуміє Південна Корея і має розуміти НАТО, бо саме на країни Балтії в майбутньому може напасти Росія, посилена солдатами Північної Кореї.

Дивіться відео - армія КНДР на Донбасі:

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