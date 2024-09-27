Буде удар на випередження: Олег Жданов відповів, чи застосує РФ ядерну зброю

Олег Жданов висловлює припущення, що, якщо Росія спробує застосувати ядерну зброю, по агресорам завдадуть удару на випередження.

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Жданов прокоментував ймовірний ядерний удар РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Експерт Олег Жданов відповів на запитання, яке турбує чи не весь світ. В розмові з Главредом полковник запасу ЗСУ пояснив, чи здатна Росія застосувати ядерну зброю.

На думку військового експерта Жданова, цього не станеться.

''Згадаймо вересневу пресконференцію глави ЦРУ Вільяма Бернса і директора МІ-6, під час якої Бернс розповів про те, що 2022 року, коли була загроза застосування ядерної зброї, він зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним і на пальцях йому пояснив, що буде, якщо Кремль спробує застосувати ядерну зброю. Йшлося про застосування США конвенційної зброї - превентивного удару для запобігання спробі застосування ядерної зброї'', - каже Жданов. відео дня

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Олег Жданов висловлює припущення, що, якщо Росія спробує застосувати ядерну зброю, США завдадуть удару на випередження.

''Спроби Росії можна дуже легко відстежити: щойно перший контейнер з ядерною головою вийде з бункера, супутники одразу зафіксують радіоактивний шлейф. І як би не хотілося, цього не сховаєш, шлейф все одно буде. Тому якщо рушить ядерний боєзаряд, Захід про це дізнається. Якщо зруйнувати боєзаряд у повітрі, коли він летить, буде невеликий ефект брудної бомби. Тому що заряд урану - це не так вже й багато. Це не реактор атомної станції, де близько 250 тонн збагаченого урану'', - заявляє експерт.

Ядерна зброя / Инфографика Главреда

Як переконаний полковник запасу ЗСУ Жданов, США цілком здатні завдати превентивного удару. Він пояснює, що ніхто не хоче ядерного смітника на європейському континенті і мати справу з радіоактивною хмарою.

Ядерні погрози Кремля - останні новини

Як відомо, в ЄС відповіли на ядерну загрозу РФ. Західні партнери України вже не вперше почули про ядерну загрозу зі сторони Росії, тому рішуче відкинули її.

Водночас в ISW назвали реальні наміри Путіна та відповіли, чи застосує РФ ядерну зброю. Зазначається, що Путін радше за все прагне вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання "ядерною шаблею" та викликати нову хвилю паніки в особливо критичний момент політичних дискусій про здатність України застосувати надану Заходом зброю для ударів по російських об'єктах.

А от експерт Селезньов переконаний, що у РФ може навіть не бути якісних носіїв ядерної зброї. Експерт вважає, що реальні можливості росіян досить обмежені в сфері ядерного озброєння.

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